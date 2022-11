"¿A cuánta gente le importa ahora?". James Cameron teme que 'Avatar 2' sea un enorme fracaso y está preparado para cerrar la saga con la tercera entrega

Dentro de poco más de un mes podremos ver 'Avatar: El sentido del agua', la esperada secuela de la película que lidera con solvencia la lista de las películas más taquilleras de la historia. Sin embargo, han pasado ya 13 años desde el estreno de la primera entrega y hasta el mismísimo James Cameron tiene miedo de que 'Avatar 2' pueda ser un gran fracaso.

El director se ha sincerado en unas declaraciones concedidas a la revista Total Film, en las que ha incidido que quizá al público ya no le interese demasiado ver películas en la gran pantalla, apuntando tanto a la pandemia como al auge del streaming como grandes responsables de ello:

El mercado podría decirnos que hemos terminado en tres meses, o podríamos estar semidestruidos, lo que significa: 'Vale, completemos la historia en la tercera película, y no sigamos sin parar', si simplemente no es rentable. Estamos en un mundo diferente ahora que cuando escribí este material, incluso. Es el golpe de la pandemia y el streaming. O, por el contrario, tal vez le recordemos a la gente lo que significa ir al cine. Esta película definitivamente hace eso. La pregunta es: ¿a cuánta gente le importa ahora?

No es la primera vez que el director de 'Mentiras arriesgadas' muestra sus dudas sobre la posibilidad de que las secuelas pinchen en taquilla, pero sorprende que vuelva a hacerlo dada la cercanía del estreno. A estas alturas seguro que han hecho mil estudios de mercado y pueden hacerse una idea aproximada de cuál promete ser la respuesta del público.

Por lo pronto, Cameron dio con una sorprendente solución para que sus grandes aspiraciones visuales en lo referente al uso del 3D no causasen un daño irreparable a la película. Además, todo huele más a un intento de que los fans de 'Avatar' hagan más ruido para que su éxito sea mayor que a cualquier otra cosa, pues el propio cineasta anunció hace un par de meses el inicio del rodaje de 'Avatar 4'.

Por mi parte no puedo decir que me esté muriendo de ganas por ver 'Avatar: El sentido del agua', pero eso no quita para que vaya a verla -lo que más pereza me da es que vaya a ser una de las películas más largas del año-. Y sospecho que a muchos les pasará parecido. No nos olvidemos tampoco de que tenemos bien reciente el caso de 'Top Gun: Maverick', una secuela que llegó 36 años después de la original y que acabó arrasando en taquilla y también con un tratamiento de lujo en su llegada en formato doméstico.

