'Top Gun: Maverick' es una de las mejores películas del año y tiene un steelbook a la altura: así es la edición limitada de la película de Tom Cruise

El mayor éxito cinematográfico del año ha sido 'Top Gun: Maverick', hasta el punto de que ocupa el puesto 11 entre las películas más taquilleras de todos los tiempos. Eso obligaba a que su edición en formato físico estuviera a la altura y finalmente es este lunes 31 de octubre cuando aparece a la venta en España.

Paramount ha puesto a la venta 'Top Gun: Maverick' tanto en dvd como en blu-ray y UHD. Ahora vamos a centrarnos en una de las ediciones limitadas en 4K de la cinta dirigida por Joseph Kosinski, ya que se han lanzado dos versiones en caja metálica, demostrando así la importancia de su llegada al mercado doméstico, al precio de 31,99 euros cada una de ellas.

El diseño

Divisa nos ha dado una alegría al lanzar dos diseños diferentes de la película en caja metálica. Hace tiempo que eso no sucedía en nuestro país -ni siquiera con 'The Batman' pasó-, lo cual demuestra el increíble tirón que ha tenido esta aventura protagonizada por Tom Cruise. Por mi parte he tenido acceso al diseño de la derecha.

La parte frontal del steelbook es la imagen que se utilizó para el cartel de la película para su estreno en cines IMAX y creo que refleja bastante bien el increíble espectáculo visual que ofrece la película. El resto es idéntico en ambos steelbooks con una excepción, ya que la parte frontal aparece aquí con un tono ocre para ir a juego con la delantera, mientras que en la otra versión se opta por un tono azul con el mismo propósito.

En el interior ambas cajas metálicas comparten la imagen de Tom Cruise subido en una motocicleta con un avión a sus espaldas. Quizá un tanto sencillo pero que encaja de fábula dentro de esta edición. Otro detalle exterior que merece la pena destacar de su parte exterior es que si lo movéis para que refleje mejor la luz, se nota un tono más marrón en la parte frontal donde aparece el título de la película.

Por desgracia no tengo la edición en 4K de 'Top Gun' para que podáis ver juntas ambas películas en sus respectivas cajas metálicas, pero un detalle que seguro muchos agradecen es que el título aparece alineado y en la misma dirección en el lomo del steelbook, incluyendo también el logo de Paramount en la parte superior. Vamos, que no va a desentonar con la primera, algo que incomprensiblemente sigue sucediendo a veces.

Los extras

La edición en 4K de 'Top Gun: Maverick' promete más de 80 minutos de extras, todos ellos incluidos en calidad 1080p. Por mi parte, tengo bastante claro que todos los contenidos adicionales de la película se pueden agrupar en tres grupos diferentes que procedo a detallar a continuación:

1) Hay cuatro documentales breves sobre diferentes aspectos de la película. En 'Autorización para despegar' (9:15) se habla principalmente del entrenamiento por el que tuvieron que pasar todos los actores, mientras que 'Abriendo nuevos caminos: el rodaje de Top Gun: Maverick' (7:56) incide en el arduo trabajo para llevar las cámaras a bordo de los F-18 y así conseguir los planos deseados. Por su parte, 'Una carta de amor a la aviación' (4:48) se centra más que nada en la pasión de Tom Cruise por volar y cómo en la película se usa un vehículo aéreo de su propiedad y la cosa se cierra con 'Construyendo el avión Darkstar' (7:31), donde se incide en el avión que aparece en los primeros minutos de la función.

2) El contenido adicional estrella es 'Clase Magistral con Tom Cruise - Festival de cine de Cannes' (49:04), una charla con el actor antes de la presentación de 'Top Gun: Maverick' en el célebre festival francés. En ella repasa diferentes aspectos de su carrera, haciendo especial hincapié en la importancia que tuvo para él su experiencia en 'Taps, más allá del honor', aunque también hay espacio para otros títulos míticos de su filmografía como 'Magnolia' o 'Eyes Wide Shut'. Eso sí, lo más llamativo es el momento en el que responde por qué se entrega en cuerpo y alma a las escenas de riesgo y cómo eso tiene su origen en algo de cuando era un niño bastante pequeño. Imprescindible para amantes del actor, pero de 'Top Gun: Maverick' no esperéis gran cosa aquí.

3) Dos videoclips de temas musicales que aparecen en la película. El primero es 'Hold my Hand' (3:52), interpretado por Lady Gaga, y el segundo es 'I Ain't Worried' (2:37), interpretado por Onerepublic. Nunca están de más en una edición en formato físico, pero tampoco es algo que aporte gran cosa en sí misma, ya que ambos son fácilmente accesibles online.

Personalmente he echado en falta un Cómo se hizo mucho más extenso, un audiocomentario o una selección de escenas eliminadas. Esos son los contenidos adicionales que más me interesan y aquí brillan por su ausencia. Con todo, lo sí incluido merece la pena, en especial la Clase Magistral de Cruise.

Apuntes finales

El steelbook de 'Top Gun: Maverick' es una compra imprescindible para cualquier amante de la película que no haya abandonado de forma definitiva el formato físico. Además llega con dos modelos diferentes para que cada cual pueda elegir el que más le guste. A mí de entrada me entró mejor por la vista el que he podido valorar aquí, pero ahí ya entran los gustos personales.

Además, audiovisualmente es una edición apabullante -que tras ponerme los extras no me pude resistir a ver la película entera de nuevo, pero no he querido entrar en ello porque no dispongo del equipo adecuado para hacer un repaso en condiciones- y lo único que puedo echar de menos son ciertos contenidos adicionales, pero sin que eso me transmita en ningún momento la idea de que quizá se estén guardando algo para lanzar una versión especial más adelante.

Por cierto, ya está prácticamente agotada con las reservas, por que si todavía la encontráis y os interesa, haceos con ella o preparaos para pasar por el siempre inflado mundo de la reventa si queréis haceros más adelante con cualquiera de estas dos ediciones en caja metálica.

En Espinof:

Divisa nos ha cedido una copia del steelbook de 'Top Gun: Maverick' para la realización de esta review.