"Es el peor negocio de la historia del cine". 'Avatar: El sentido del agua' lanza su tráiler final mientras James Cameron afirma que solo será rentable si logran una gesta casi imposible

Cada vez falta menos para que podamos posar nuestras retinas sobre el que, probablemente, será el último gran evento cinematográfico de este 2022. Me estoy refiriendo, como no podría ser de otro modo, a una 'Avatar: El sentido del agua' con la que James Cameron promete no sólo volver a poner el 3D en la palestra, sino agasajarnos con un espectáculo de tres horas como no hemos visto en mucho tiempo.

Aún quedan unas semanas hasta que podamos echar el guante a la nueva aventura de los Na'vi, pero para ir calentando motores la gente de 20th Century Studios ha decidido lanzar un tráiler final de su flamante largometraje. Una pieza de un par de minutos que tiene una pinta realmente espectacular aunque sólo la podamos disfrutar en su formato bidimensional.

Un espectáculo "caro de cojones"

Como veis, sin haberla visto aún, es fácil ir adjudicando etiquetas a una obra tan mediática como esta; pero si hay alguien que puede adjetivarla a la perfección, ese es su máximo responsable. ¿Y cómo ha decidido catalogar James Cameron a 'Avatar 2'? Muy sencillo; como una producción cara "de cojones" y como "el peor escenario de negocio de la historia del cine".

Durante una entrevista con el medio GQ, el cineasta ha afirmado que para sacar beneficios, la nueva entrega de la saga "tiene que ser el tercer o el cuarto título más taquillero de la historia". Según Cameron, "Ese es el umbral. Ese es el límite para cubrir pérdidas". Esto significa que debería amasar más de los 2.690 millones de dólares que tiene en su haber 'El despertar de la fuerza', cuarta posicionada en el ranking.

Cameron ya habló sobre el incierto escenario en Total Film.

"El mercado podría decirnos que hemos terminado en tres meses, o que podríamos estar a medio terminar. Esto significa, 'OK, vamos a terminar la historia en la tercera película y a no seguir perpetuamente', si no es rentable. Estamos en un mundo diferente que cuando escribí esto. Es un golpe doble: la pandemia y el streaming. O puede que tal vez le recordemos a la gente lo que significa ir al cine. Esta película lo hace definitivamente. La pregunta es, ¿a cuánta gente le importa una mierda ahora?".

'Avatar: El sentido del agua' se estrena en cines el próximo 16 de diciembre.