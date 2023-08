'Blue Beetle' sufre un fracaso estrepitoso con el peor estreno de la historia de DC en taquilla y mete en problemas a James Gunn

Todo apuntaba a que 'Blue Beetle' se iba a dar in batacazo y finalmente así ha sido. Es cierto que ha logrado destronar a 'Barbie' en Estados Unidos, algo que era una simple cuestión de tiempo y desgaste por parte de la cinta protagonizada por Margot Robbie, pero sus datos han sido malísimos. Y si nos fijamos en la recaudación mundial, no es que mejore la cosa para DC.

Un batacazo sin paliativos

'Blue Beetle' ha debutado en Estados Unidos con unos ingresos de 25,4 millones de dólares, una cifra sensiblemente inferior a los escasos '¡Shazam! La furia de los Dioses', que se quedó en 30,1 millones. Por ahí, solamente 'Wonder Woman 1984' se queda por detrás con 16,7 millones, pero ese fue un caso muy especial entre las restricciones por el coronavirus y el hecho de estrenarse de forma simultánea en HBO Max. Si hasta 'El Escuadrón Suicida', que también llegó a la vez en streaming, tuvo mejores (26,2 millones) datos en su primer fin de semana.

La cosa es aún peor si tenemos en cuenta los datos del resto del mundo, pues 'Blue Beetle' apenas ha sumado 18 millones en 61 mercados adicionales. Ahí se ha quedado por detrás tanto de 'Barbie' (26,7 millones más) y 'Oppenheimer' (32 millones adicionales), y la comparación con otros lanzamientos de DC es aún más dolorosa: '¡Shazam! La Furia de los Dioses' se lanzó con 34,6 millones en 77 países, mientras que 'Wonder Woman 1984' se fue hasta los 38,5 millones y 'El Escuadrón Suicida" alcanzó los 45,7. Decadencia absoluta para DC.

A su favor tiene que 'Blue Beetle' no ha sido una película especialmente cara para lo habitual en DC -se estima que su presupuesto ronda los 125 millones de dólares- y también que no han debido gastar demasiado en publicidad, pero eso no quita que haya sido un tremendo batacazo. Además, el público que ha ido a verla tampoco ha mostrado mucho entusiasmo por el resultado, lo que lleva a pensar que tampoco se mantendrá demasiado bien en semanas posteriores.

Todo esto va a suponer un grave problema para James Gunn, pues él mismo dijo que el personaje de Blue Beetle iba a formar parte de su nueva DC. Difícil seguir adelante con ese plan tras semejante batacazo...

