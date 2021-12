"La Casa Gucci es un insulto al legado de la marca". La familia Gucci está furiosa por su representación en la película de Ridley Scott

Variety revela que los herederos de Aldo Gucci, quien fue presidente de la casa de 1953 a 1986, han emitido un comunicado publicado por primera vez por la agencia de noticias italiana ANSA, diciendo que están "un poco desconcertados" por lo que afirman es su representación inexacta en la película 'La casa de Gucci' (House of Gucci, 2021) de Ridley Scott.

En su comunicado, la familia se muestra muy molesta con la forma en la que se han tergiversado ideas de cómo se ven en pantalla:

“La producción de la película no se molestó en consultar a los herederos antes de describir a Aldo Gucci - presidente de la empresa durante 30 años - y a los miembros de la familia como matones, ignorantes e insensibles ante el mundo que les rodea. Se les atribuye un tono y una actitud a los protagonistas de los hechos que nunca tuvieron. Esto es extremadamente doloroso desde un punto de vista humano y un insulto al legado sobre el que se construye la marca hoy".

También se meten con la visión de la milanesa Patrizia Reggiani (interpretada por Lady Gaga en la película), quien fue condenada en 1998 por organizar el asesinato de Maurizio Gucci (Adam Driver):

"Se retrata no solo en la película, sino también en las declaraciones de los miembros del elenco, como una víctima que intenta sobrevivir en una cultura corporativa masculina y machista. Esto no podría estar más lejos de la realidad, ya que durante el período de 70 años en el que la empresa Gucci fue familiar, era una empresa inclusiva, de hecho, durante la década de 1980 había varias mujeres que ocupaban cargos importantes, fueran miembros de la familia o no, como la presidenta de Gucci America, la directora de relaciones públicas y comunicaciones globales, y miembro de la junta directiva de la compañía Gucci América".