'La casa del reloj en la pared' lidera la taquilla en EE.UU., 'Predator' se hunde y 'Johnny English 3' logra el nº1 en España

¡Eli Roth triunfando con una película familiar! Lo cierto es que podrían haber puesto a cualquier otro realizador y seguramente el resultado habría sido el mismo, pero no deja de ser llamativo que el director de 'Hostel' o 'El infierno verde' haya logrado el nº1 de la taquilla en Estados Unidos con un producto como 'La casa del reloj en la pared' ('The House with a Clock in Its Walls').

Especialmente cuando este año ya estrenó su violento remake de 'El justiciero' ('Death Wish') y le llovieron palos por todos lados. Ahora adapta la primera novela de una saga juvenil (escrita por John Bellair) con el reclamo del sello Amblin y dos valores seguros como Jack Black y Cate Blanchett al frente del reparto.

'La casa del reloj en la pared' recaudó 26,85 millones de dólares tras su primer fin de semana en los cines estadounidenses, una cifra nada escandalosa pero suficiente para calificar de éxito a esta producción que costó 42M$. De momento sólo se ha estrenado en 14 mercados internacionales, sumando 3,1M$; a las carteleras españolas el 11 de octubre.

Por el tono y por contar con Black de protagonista, se cree que podría seguir los pasos de 'Pesadillas' ('Goosebumps') que se estrenó en 2015 cosechando 23,6 millones en EE.UU. y terminó con 80 en ese país.

'Predator' cae rápidamente en la taquilla en Estados Unidos

Aparte del nº1 para el film de Roth, lo más llamativo es el descalabro de 'Predator', que después de liderar la taquilla en su estreno ha caído al 4º puesto al perder un 65% de ingresos en su segunda semana. Su total asciende a 40 millones, la mitad de su presupuesto. Globalmente suma cerca de 95M$, por ahí se puede salvar la secuela de Shane Black aunque tampoco deben estar muy contentos en Fox...

En 8º lugar entra 'Fahrenheit 11/9', el nuevo documental de Michael Moore, ahora centrado en intentar hundir a Donald Trump; las cifras no son buenas, sólo cosechó 1.804$ por sala (7.475$ hizo la de Eli Roth) y las críticas tampoco ayudan (nuestro compañero Álex Manzano la vio en Toronto y quedó muy decepcionado). Definitivamente, Moore ha perdido su gancho.

Otra noticia es el fracaso de 'Life Itself', la nueva película de Dan Fogelman. El creador de 'This is Us', una de las series más populares de la televisión norteamericana, se rodeó de un elenco de lujo (Oscar Isaac, Olivia Wilde, Antonio Banderas, Annette Bening, Samuel L. Jackson, Mandy Patinkin...) para contar su nuevo drama pero los críticos lo han hundido y el público tampoco se ha mostrado muy interesado. Debe conformarse con la 11ª plaza tras recaudar solamente 2,1 millones, 807 dólares por pantalla (Amazon pagó 10 millones por ella).

La Monja es desbancada por Johnny English en España

TOP 5 Weekend Provisional

1-Johnny English: De nuevo en accion 1,0M€

2-La monja 0,9M€

3-Todos lo saben 0,5M€

4-Predator 0,4M€

5-Yucatan 0,3M€ — comScoreMoviesSpain (@cSMoviesSpain) 24 de septiembre de 2018

En España, 'La monja' cae por fin al 2º puesto tras el estreno de 'Johnny English: De nuevo en acción' ('Johnny English Strikes Again'), tercera parte de la parodia de espías protagonizada por Rowan Atkinson. Aquí también pierde público rápidamente la nueva entrega de 'Predator' y la encontramos en la misma posición que en la tabla del box office USA.