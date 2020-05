Christopher Nolan y Warner deciden reestrenar la trilogía de 'El caballero oscuro' para animar al público a volver al cine

Los cines de muchos países siguen cerrados o con una actividad mínima, por lo que los grandes estudios de Hollywood han ido retrasando el lanzamiento de sus estrenos más ambiciosos. El primero en llegar debería ser 'Tenet' el 17 de julio y ahora Christopher Nolan y Warner han decidido reestrenar de forma limitada la trilogía de 'El caballero oscuro' este mes de junio para animar al público a volver al cine.

Por el momento, está confirmado su regreso a las salas en Hong Kong y Taiwan, estando previsto anunciar más países en un futuro cercano. No serán los primeros títulos que Warner relance con este fin, ya que a principios de mayo se reestrenó una versión remasterizada en 4K 'Matrix' en Hong Kong.

Este movimiento no deja de ser bastante astuto por parte de Warner, ya que no arriesga apenas dinero al volver a lanzar en cines títulos tan queridos como 'Batman Begins', 'El caballero oscuro' y 'El caballero oscuro: La leyenda renace'. Y es que lanzar un nuevo estreno no le compensa al estudio con las diferentes restricciones de aforo.

La condición de Warner para no aplazar 'Tenet'

Además, la noticia llega poco después de que Deadline desvelase que Warner sigue dudando sobre si mantener o no la fecha de estreno para 'Tenet'. Su única pero importante condición parece ser que el 80% de los cines de todo el planeta -y entre ellos deben estar los de Nueva York, Los Angeles y San Francisco- estén abiertos para el 17 de julio.

Warner va a seguir esperando para tomar una decisión, ya que se ha dado un plazo de tres semanas. Si la cosa no cambia en ese tiempo, todo apunta a que 'Tenet' también será aplazada.

Vía | Hollywood Reporter