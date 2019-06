Confirmada la duración de 'Spider-Man: Lejos de casa': el Universo Marvel tal y como lo conocemos terminará a los 3.000 minutos exactos

Con 'Vengadores: Endgame' aún en los cines y a punto de superar el récord de taquilla de 'Avatar' (gracias a un reestreno con material inédito), nos llega otra noticia relacionada con el Universo Marvel que dibujará una sonrisa en los rostros de los fans. Se ha desvelado oficialmente la duración de 'Spider-Man: Lejos de casa': 129 minutos.

Por tanto, todas las películas del MCU suman exactamente un total de 3.000 minutos. Se confirma de este modo una sorprendente teoría en Internet que vinculaba esa duración acumulada con la popular frase de 'Endgame' que dice la hija de Tony Stark: "Te quiero 3.000". Faltaban solo 129 minutos para llegar a esa cifra y ese es justo el tiempo que tendremos que estar sentados en el cine para ver la nueva aventura de Peter Parker.

Look at the total run time for all the MCU movies. “I love you 3000”. Can’t cope... #AvengersEndgame pic.twitter.com/A6nj6bGaNd