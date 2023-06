Las desgracias de 'Flash' no paran: la película de DC se filtra completa en Twitter y la reacción de Warner no ayuda

En este punto, todos sabemos que 'Flash' va camino de convertirse en uno de los resultados de taquilla más decepcionantes del año, pero además de empezar mal con Ezra Miller, ahora la película tendrá que intentar salir de una espiral descendente de problemas que no parecen tener fin. El domingo pasado, los usuarios de Twitter se sorprendieron con un "lanzamiento" sorpresa del largomentraje por completo que se pudo ver en su totalidad.

Mas de un millón y medio de visualizaciones

Según The Direct, el usuario de Twitter @BriYoshFR subió los 144 minutos completos de la película para cualquiera que quisiera verlo. La cuenta desde entonces ha sido suspendida, pero a pesar de que Twitter logró eliminarla relativamente rápido, la película completa estuvo durante ocho horas en la plataforma, lo que permitió la friolera de 1,7 millones de visitas acumuladas en el momento en que se suspendió al usuario.

El número sugiere que aún hay interés en el multiverso de DC y sus cameos, pero parece que nadie quiere gastar el dinero en una entrada de cine para un título que ha recibido críticas mixtas y un rendimiento de taquilla que no hace efecto llamada, pero esto da la idea de que puede ser un gran éxito para DC Studios en otras plataformas, pese a que no podrá solucionar la pobre recaudación de 55 millones a nivel nacional de su primer fin de semana, que no alcanzó las proyecciones iniciales de que la película de superhéroes sería uno de los mayores éxitos del verano.

Aunque hay un millón de compradores potenciales de entradas no saldrán de sus casas para verla en pantalla grande, Warner no quiere dejar pasar el tirón y ha orquestado el lanzamiento de la película en streaming en una fecha que sugiere que dan por perdidos los beneficios en salas. El 18 de julio estará en plataformas, pero la filtración no ha sido necesariamente un detonante, ya que 'Shazam 2' sufrió un movimiento estratégico similar para tratar de salvar los muebles.

