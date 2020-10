Estrenos (23 de octubre): 149 series, peliculas y documentales que llegan a Netflix, HBO, Filmin, Amazon, Disney+ y mas plataformas

Mientras la incertidumbre reina en España —que si toques de queda, confinamientos, estados de alarma— el ritmo de novedades en nuestra pantalla sigue su rumbo y llega el momento de conocer todo lo que llega este fin de semana a las principales plataformas de streaming en España.

Desde hoy viernes hasta el domingo tendremos 149 series, películas y documentales nuevos en Netflix, HBO, Filmin, Movistar+, Disney+, Atresplayer, Amazon Prime Video y Apple TV+. Que no os asuste la cantidad, y es que la gran mayoría de estas novedades son cortometrajes que llegan a Filmin vía el festival albaceteño Abycine.

'Gambito de dama' en Netflix

Ojo, porque en los anuncios oficiales también la llaman 'Gambito de reina'. La sensacional Ana Taylor-Joy encarna a Beth Harmon, una joven que se crió en un orfanato de Kentucky a finales de los 50 y que descubre ser un genio jugando al ajedrez, amén de desarrollar una adicción a los tranquilizantes. Allan Scott y Scott Frank crean esta serie.

Estreno el viernes

'Más allá de la luna' en Netflix

El ambicioso plan de Netflix de convertirse en reina de la animación pasa por una de las más "estilo Disney" que la plataforma ha estrenado hasta el momento. También es verdad que cuenta con Glen Keane, uno de los animadores más icónicos de la compañía. Una aventura musical cuya protagonista es una niña que intenta cumplir su sueño de ser astronauta. Escrita por Audrey Wells.

Estrenos el viernes

'Borat Subsequent Moviefilm' en Amazon Prime

El personaje más conocido de Sacha Baron Cohen regresa por sorpresa en una nueva película. En 'Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe To American Regime For Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan' el kazajo regresa en una misión diplomática pandemia de por medio.

Estreno el viernes | Crítica

'On the rocks' en Apple TV+

Sofia Coppola y Bill Murray vuelven a formar equipo en una película coprotagonizada por Rashida Jones. La trama gira en torno una persecución entre padre, hija y el marido de esta, sospechoso de tener una aventura.

Estreno el viernes

Todos los estrenos

Netflix

HBO

Filmin

'16' (viernes)

'408' (viernes)

'7 horas para enamorarte' (viernes)

'A la cara' (viernes)

'El abogado' (viernes)

'Abuelo Fuego' (sábado)

'Acuitzeramo' (viernes)

'Anna (2019)' (viernes)

'Aquells que haurien d'haver anat a París' (viernes)

'Aspírame' (viernes)

'The blue bed' (viernes)

'Bubota' (viernes)

'Buffalo Boys' (viernes)

'Caligrafía' (viernes)

'Calladita' (viernes)

'Camino incierto' (viernes)

'Candela' (viernes)

'Carne' (viernes)

'Cerca de lejos' (viernes)

'Conociendo a Astrid' (viernes)

'Control (2020)' (viernes)

'Construyendo la luz' (sábado)

'Cosplay, más que disfrazarse' (sábado)

'Cru' (viernes)

'Dar-Dar' (viernes)

'De la guerra' (viernes)

'De perfil' (sábado)

'Destrucció creativa d'una ciutat' (viernes)

'Diez metros' (viernes)

'Discord' (viernes)

'Dogwatch' (viernes)

'Dona' (viernes)

'Dorothea y el Myotragus' (viernes)

'Ese verano nos quedamos en casa' (viernes)

'Every Day Except Christmas' (sábado)

'Food for a Blush' (sábado)

'Fritzi. Un cuento revolucionario' (sábado)

'La fundición del tiempo' (viernes)

'Gigi el amoroso' (viernes)

'Good Neighbours' (domingo)

'Haciendo las Américas. De Mallorca a Puerto Rico' (viernes)

'La hoguera' (viernes)

'El hombre más peligroso de Europa. Otto Skorzeny en España' (viernes)

'Hot Sauce' (viernes)

'El huevo del dinosaurio' (viernes)

'Hydra' (viernes)

'I'll End Up in Jail' (viernes)

'If it's not to late' (viernes)

'Imelda y Luis' (viernes)

'El infierno y tal' (viernes)

'Intermedio' (sábado)

'Ironfin' (viernes)

'Jueves de comadres' (viernes)

'Just a small' (viernes)

'Kapaemahu' (viernes)

'León Felipe. El poeta peregrino' (sábado)

'Letter to my mother' (viernes)

'La lista de los deseos' (viernes)

'Lioness' (viernes)

'Llengua amb Tàpares' (viernes)

'Un mal menor' (viernes)

'Maldito Festival de Videopoesía - Finalistas II Edición' (viernes)

'Maldito Festival de Videopoesía - Finalistas III Edición' (sábado)

'Maldito Festival de Videopoesía - Finalistas IV Edición' (domingo)

'Mandingo' (viernes)

'Marcel Duchamp: Art of the Possible' (viernes)

'Marleni, no Marlen' (viernes)

'Meseta' (viernes)

'Metamorphosis' (viernes)

'Miserable yo' (viernes)

'Momma Don't Allow' (sábado)

'Una mujer completa' (viernes)

'Nahjum' (viernes)

'Nice Time' (sábado)

'No soy Margot Robbie' (viernes)

'¿Nos hablan los muertos?' (viernes)

'O Dreamland' (sábado)

'¿Oído? ellas, la voz de la gastronomía' (sábado)

'Pa'Lante' (viernes)

'Pant Hoot' (viernes)

'Panteres' (viernes)

'The Path' (viernes)

'The Peak' (viernes)

'La Petite Mort (2020)' (viernes)

'Pillars' (viernes)

'Pushkin's Pants' (viernes)

'Los que no sienten' (viernes)

'Ramoncín, una vida en el filo' (viernes)

'Red Street Mercy'(viernes)

'Reflejo' (sábado)

'El Resort' (viernes)

'El ruido solar' (viernes)

'Running home' (viernes)

'Sad Beauty' (viernes)

'Seda Verde' (viernes)

'Sin cielo' (viernes)

'Sin rastro' (viernes)

'The Singing Street' (sábado)

'Spontaneous' (viernes)

'La suerte no existe'(viernes)

'Summer' (viernes)

'Superheroe' (viernes)

'A syrian woman' (viernes)

'Talayot' (viernes)

'Tara and the Blue' (viernes)

'That click' (viernes)

'There Will Be Monsters' (viernes)

'They Salivate' (viernes)

'La tierra de Azaba' (sábado)

'Together (1956)' (sábado)

'Tomorrow the birds will sing' (viernes)

'Toprak' (viernes)

'Touch' (viernes)

'El último bastión' (viernes)

'Los últimos de la Mejana, rebeldía y esperanza' (sábado)

'Unblock Cuba' (sábado)

'El universo' (viernes)

'Un viaje inesperado' (sábado)

'Vientos de octubre' (viernes)

'El vino, el mundo y nosotros' (sábado)

'The Waiter' (viernes)

'Wakefield Express' (sábado)

'The Watchmaker' (viernes)

'We are not here' (viernes)

'Woman' (viernes)

'Woman of the Photographs' (viernes)

'Xuetilandia'(viernes)

'Yo' (viernes)

'Yo maté a Ralph Greene' (viernes)

'Zapatos Rojos y los siete trolls' (viernes)

'Zealandia' (viernes)

Otros

'Borat Subsequent Moviefilm' (viernes en Prime Video)

'Bruce Springsteen: Letter to you' (viernes en Apple TV+)

'Dumbo' (viernes en Disney+)

'Érase una vez un muñeco de nieve' (Disney+)

'Especiales' (viernes en Movistar+)

'Invisibles' (viernes en Movistar+)

'On the rocks' (viernes en Apple TV+)

'Pongamos que hablo... de Pedro Almodóvar' (domingo en Atresplayer)

Espinof recomienda...

'Borat Subsequent Moviefilm' en Prime Video (Kiko Vega)

Durante los casi quince años que han pasado desde el estreno de la primera película nuestro mundo solo ha ido a peor. A muchísimo peor. Genios del mal, líderes mundiales altamente asesinables, climatología decrépita, pandemias, corrección política... no hay lugar para la esperanza. El ser humano sigue retrocediendo a velocidad de vértigo, así que lo único que nos queda es aferrarnos al salvajismo cabrón de un tarado que tiene que rodar una sátira como esta con un chaleco antibalas.

Sacha Baron Cohen es un genio y un experto en incomodar y dejar en evidencia a auténticas ratas de cloaca. Borat 2 es nuestra venganza.