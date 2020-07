Estrenos de cine: desapariciones misteriosas, mundos de fantasía y desmadres a la japonesa

Por segunda semana consecutiva tras una larga temporada, los largometrajes en oferta en salas de cine vuelven a renovarse con una nueva ristra de estrenos que nos permitirán disfrutar de la nueva normalidad con una buena dosis de ficción, y que este viernes 10 de julio llega presidida por lo nuevo de Richard Linklater con Cate Blanchett.

Además, tendremos la oportunidad de ver de nuevo 'El laberinto del fauno' en la gran pantalla, de reír con una nueva comedia española cortesía de Beda Docampo Feijóo y alucinar con la nueva locura del maestro nipón Takashi Miike, que se lanza después de su retraso debido al confinamiento por la COVID-19.

'Dónde estás, Bernadette' ('Where'd You Go, Bernadette', 2019)

A favor: La combinación director-actriz protagonista es una apuesta a caballo ganador. Por un lado tenemos a un Richard Linklater fiel a su estilo, ágil en la narrativa y equilibrado en cuanto al trato de la cámara y los intérpretes; por el otro, Cate Blanchett vuelve a demostrar que es única, independientemente de tonos y resgistros.

En contra: Dentro de la filmografía de Linklater, es uno de los títulos menos estimulantes y, por así decirlo, "especiales". Una comedia demasiado convencional para un cineasta que destaca cuando más arriesga.

'El laberinto del fauno' (2006)

A favor: La posibilidad de volver a disfrutar en la gran pantalla de una de las obras más mágicas de Guillermo del Toro, con su exquisito diseño de producción, su inspirado reparto, su maravilloso tratamiento visual y sus fantásticos efectos prácticos.

En contra: Hablando de una obra de arte como esta, poco puede objetarse a un nuevo visionado.

Crítica en Espinof: Guillermo del Toro: 'El laberinto del fauno', la obra maestra

'La maldición del guapo' (2020)

A favor: Un reparto solvente con nombres como Gonzalo de Castro, Juan Grandinetti, Ginés García Millán, Malena Alterio o Cayetana Guillén Cuervo, que se eleva como la gran baza del filme. Su sentido de la comedia, más contenido y carente de los exabruptos a los que nos han acostrumbrado sus homólogas nacionales.

En contra: Al final de la función, pese a ofrecer un entretenimiento solvente, puede que no perdure demasiado en la memoria del respetable.

'First Love' ('Hatsukoi', 2019)

A favor: Tener de vuelta al maestro Takashi Miike siempre es una alegría, y más aún cuando su regreso implica mantener intactas todas sus señas de identidad, su libertad, su violencia, su originalidad y ese genio que le convierten en uno de los autores nipones más influyentes del panorama.

En contra: Puede que los fans más acérrimos de títulos como 'Dead or Alive' echen de menos un extra de demencia en la propuesta. Si no comulgas con el cine de Miike, pese a su accesibilidad, esta no es tu película.

Crítica en Espinof: 'First Love', Takashi Miike rejuvenece con una accesible historia de amor, humor y sangre

Y además...

'Under the Skin' (2013)

Siete años después de su estreno original, al fin tenemos el privilegio de poder disfrutar de este soberbio relato sci-fi firmado por Jonathan Glazer con Scarlett Johansson.

Crítica en Espinof: Syfy 2015 | 'Under the Skin', Scarlett Johansson y la depredación sensorial

'Dersu Uzala (El cazador)' ('Dersu Uzala', 1975)

A Contracorriente Films reestrena una de las grandes obras maestras de Akira Kurosawa con una copia digital restaurada que exprime a fondo su enorme belleza visual.

'Marcelino, el mejor payaso del mundo' (2020)

Pepe Viyuela protagoniza este docudrama centrado en la figura de Marcelino Obrés, quien fue calificado como el mejor payaso del mundo entre los años 1900 y 1914.

Crítica en Espinof: 'Marcelino, el mejor payaso del mundo': Pepe Viyuela recrea la historia de un gran desconocido a través de un ameno documental

'Supa Modo' (2018)

Desde Kenia nos llega este drama con tintes de realismo mágico, dirigido por Likarion Wainaina, y que sigue a Jo, una niña con una enfermedad terminal.

'Las letras de Jordi' (2019)

Cierra los estrenos semanales otro documental que, además, supone la ópera prima para Maider Fernández Iriarte.

Si los estrenos de esta semana no te llaman la atención o quieres recuperar títulos que llevan más tiempo en cartelera, recuerda que puedes echar un vistazo a las películas que recomendamos la semana pasada.