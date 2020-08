Estrenos de cine: dramas deportivos, coros militares y horrores cósmicos

Hablar de estrenos de cine esta semana nos lleva directamente al caos absoluto que se ha generado con el anuncio de Disney de estrenar 'Mulan' directamente en su plataforma de streaming, pero como aún quedan unas semanas para ver cómo se desarrollan los acontecimientos —aún no sabemos qué ocurrirá en España, ni las condiciones de su lanzamiento potencial en Disney+—, vamos a repasar las novedades que llegan a nuestras salas este viernes 7 de agosto.

La oferta no es muy amplia —tan sólo recibimos cinco largometrajes— pero resulta sobradamente interesante, empezando por el regreso de Gavin O'Connor al drama deportivo tras la excelente 'Warrior' de la mano de Ben Affleck. Además, lo nuevo del director de 'Full Monty' con Kristin Scott Thomas y el regreso de Richard Stanley a la ficción tras 25 años de sequía, adaptando al maestro Lovecraft junto a nuestro querido Nic Cage.

'The Way Back' (2020)

A favor: Gavin O' Connor ya demostró lo cómodo que se siente en el terreno del drama deportivo con la descomunal 'Warrior', y los buenos resultados que puede obtener la interpretación de Ben Affleck en la solvente 'El contable'. Con sólo estos dos apuntes, ya podemos intuir que 'The Way Back' bien merece nuestra atención durante sus escuetos 108 minutos de duración.

En contra: Su dureza y su sobriedad podrían tirar para atrás a quien busque un producto escapista con el mundo del baloncesto como telón de fondo.

Crítica en Espinof: 'The Way Back': Ben Affleck ya tiene su ‘Manchester frente al mar’ camuflada de drama deportivo

¡Que suene la música! ('Military Wives', 2019)

A favor: El realizador Peter Cattaneo firmó en 1997 esa joya titulada 'Full Monty', y sólo por eso ya merece buena parte de nuestra confianza. Contar con una veterana de tamaño prestigio como es Kristin Scott Thomas encabezando el reparto es un seguro de calidad. Podrá llegar al corazón de los espectadores más propensos y cómplices.

En contra: La parte más escéptica —y, por qué no, cínica— del patio de butacas, encontrará su tono demasiado edulcorado y relamido como para llegar a introducirse por completo en ella.

'Color Out of Space' (2019)

A favor: Prácticamente nadie daba un duro porque Richard Stanley regresase por la puerta grande después de 25 años sinf irmar un largo de ficción, pero el pasado Sitges 2019 cerró las bocas de muchos con esta magnífica adaptación del maestro H.P. Lovecraft. Una auténtica locura visual y narrativa en la que body-horror, eco-terror, horror cósmico, un puñado de alpacas y Nicolas Cage se abrazan con una contundencia imprevista. Brutal.

En contra: A bote pronto, bajo mi punto de vista, no tengo prácticamente nada que objetar a 'Color Out of Space'. Por poner algo, tal vez los que esperen una cinta de terror más "convencional", por así decirlo, podrían quedar algo decepcionados.

Crítica en Espinof: 'Color Out of Space'. Un delirio de terror ochentero que sale airoso de su reimaginación de Lovecraft

Y además...

'Papicha, sueños de libertad' ('Papicha', 2019)

Desde Argelia, Mounia Meddour dirige este reivindicativo drama ambientado en los años 90 en el que tradición y libertad se enfrentan bajo el manto de un contundente discurso feminista.

'Judy y Punch' ('Judy & Punch', 2019)

Cierra los estrenos de la semana el debut de Mirrah Foulkers que, tras su paso por el Festival de Sitges, donde ganó el premio al mejor guión, desembarca en nuestras salas con su peculiar y ácida sátira, también con un fuerte componente feminista.

Crítica en Espinof: 'Judy y Punch': una curiosa fábula feminista sobre titiriteros que Mia Wasikowska rescata de la monotonía

Las recomendaciones del equipo de Espinof

Víctor López G.: 'Color Out of Space'. He de reconocer que Richard Stanley me pilló con la guardia muy baja con esta sorprendentemente fidedigna adaptación del relato homónimo de H.P. Lovecraft. Su tono, su estilo, su atmósfera y su tratamiento plástico —incluyendo unos efectos prácticos maravillosamente repulsivos— gritan "ochentas" a viva voz, y traen a la palestra un tipo de terror que muchos añoramos y que, por suerte, nunca se ha ido. Lo de Nicolas Cage y las alpacas es para enmarcar, guardar con cariño, y regresar a ello una y otra vez durante meses. Fantástica.

