Estrenos de cine: hackers justicieras, padres coraje y zombis nazis

Estamos ya metidos de lleno en la recta final que nos lleva a terminar de una vez con todas con un 2018 que nos ha dejado hasta el momento un buen puñado de perlas a nivel cinematográfico. Pero aún queda mucha tela que cortar, y buena muestra de ello es la variada ristra de estrenos de cartelera que nos trae este viernes 8 de Noviembre y entre los que destaca la nueva entrega de las adaptaciones de la saga 'Millennium' de Stieg Larsson.

Además del retorno de Lisbeth Salander, podremos disfrutar de lo nuevo de Miguel Ángel Vivas, de la última producción del incombustible J.J. Abrams, de una maravillosa locura creada por Panos Cosmatos y protagonizada por Nicolas Cage, y del último documental del siempre ácido e incisivo Michael Moore, a quien le ha tocado dar cera a la administración del infame Donald Trump.

'Millennium: Lo que no te mata te hace más fuerte' ('The Girl in the Spider's Web', 2018)

A favor: La fantástica dirección de Fede Álvarez, su espectacular sentido de la acción, su factura técnica, su tono más disparatado y psicoanalítico y, por supuesto, una Claire Foy perfecta en la piel de una Lisbeth Salander más bondiana que nunca.

En contra: Su guión peca de ser demasiado evidente y, aunque resulte entretenidísimo, hace que sus giros sean previsibles desde los primeros compases de la película suprimiendo toda posibilidad de sorprender.

'Tu hijo' (2018)

A favor: Contar con Miguel Ángel Vivas a la dirección de un thriller de este corte es sello de calidad, y para cualquiera que tenga dudas, no necesita más que echar un vistazo a la soberbia 'Secuestrados'. Tener José Coronado haciendo las veces de un Charles Bronson a la española es impagable.

En contra: Que su guión peque de abusar de lugares demasiado comunes dentro del subgénero de la venganza. El miedo a ver la peor cara de un Vivas que firmó filmes tan olvidables como 'Extinción' o el remake de 'A l'interieur'.

'Overlord' (2018)

A favor: Su cariz de entretenimiento honesto, sencillo y plenamente autoconsciente la hacen una expeirencia perfecta para los fans del género que busquen una aproximación algo a la II Guerra Mundial. Cómo parece estar orgullosa en todo momento de su espíritu de serie B. Es ideal para verla en grupo y pasarlo en grande sin prejuicios.

En contra: Que se busque en ella algo más que un divertimento efímero. Tal vez sus componentes bélico y de terror estén algo descompensados, echándose algo en falta más monstruos y carnaza salpicando el metraje. Que exista la saga de videojuegos 'Wolfenstein'.

'Mandy' (2018)

A favor: 'Mandy' es Panos Cosmatos tan desatado como Nicolas Cage: ambos perfectos en un cóctel tan lisérgico y maravilloso como difícil de describir. Visual y conceptualmente es una auténtica delicia que mezcla con inteligencia el cine de autor onírico de la casa Cosmatos y el grindhouse más demencial que podamos echarnos en cara. ¡El duelo de motosierras!

En contra: Es una película que no todo el mundo sabrá disfrutar y que, probablemente, se le atragante a buena parte del respetable que vaya a ciegas a verla impulsado por su alucinante póster y por tener a Nic Cage capitanenado su reparto.

'Fahrenheit 11/9' (2018)

A favor: 'Fahrenheit 11/9' nos devuelve al Michael Moore más corrosivo haciendo lo que mejor sabe: meter el dedo en la llaga y exponer a una nación que, si ya tiene bastante de lo que avergonzarse, con su nuevo presidente ha puesto al documentalista una alfombra roja hasta arriba de carnaza. Sabiendo esto, poco más puede pedirse.

En contra: Todos sabemos de qué pie cojea Moore, así que, si no te alineas políticamente con él, mejor ni te acerques a su nueva película.

'The Unthinkable' ('Den blomstertid nu kommer', 2018)

A favor: 'The Unthinkable' es sorprendente en múltiples aspectos, empezando por su fabulosa factura técnica, su interesante premisa y su modo de romper con clichés y falsas ideas sobre el cine nórdico, y terminando por un alucinante giro en su mid point que la convierten en uno de los thrillers tapados más interesantes del año.

En contra: Algunos pasajes algo previsibles de su guión y su gusto por el exceso melodramático en algún instante puntual la alejan de la gran película que podría haber sido. Su lectura a nivel político, casi propagandística, es algo irritante.

'Lazzaro feliz' ('Lazzaro felice', 2018)

A favor: Es el gran éxito del último Festival de Sitges, donde se llevó el Premio especial del jurado, el Premio de la crítica y el Premio del jurado joven. Hace gala de una sensibilidad y un mimo puesto sobre sus elementos técnicos y artísticos a un nivel del que muy pocos largometrajes pueden presumir hoy día.

En contra: Puede que, para algunos, peque de querer abarcar demasiado en cuanto a temas y lecturas respecta, haciendo su segunda mitad algo más densa de lo que debería. Es un producto muy especial no apto para todos los paladares.

'Dogman' (2018)

A favor: Esa brutalidad, sobriedad y capacidad de impacto que sólo un grande como Matteo Garrone puede impregnar en un largometraje. La portentosa interpretación de Marcello Fonte, merecedora del Premio a mejor actor en la última edición del Festival de Cannes.

En contra: Puede que su ritmo no sea tan ágil y dinámico como algunos esperan. A nivel narrativo no sorprende en exceso, manteniéndose en todo momento dentro de una fórmula en la que reina la sencillez.

'Bienvenida a Montparnasse' ('Jeune femme', 2017)

A favor: La nueva película de Léonor Serraille llega a nuestros cines tras alzarse con la Cámara de Oro a mejor ópera prima en Cannes 2017, el premio a mejor actriz en la Seminci y varias nominaciones a los premios César; motivos más que suficientes para darle una oportunidad. Su tratamiento de personaje y su estilo esconden sus principales bazas.

En contra: Puede que a ciertos espectadores no les acabe de satisfacer su balance entre drama y comedia menos festiva de lo que aparenta en clave femenina.

'Ana de día' (2018)

A favor: La propuesta de una aproximación al ya subgénero de las películas de dobles que parece única tanto en lo relativo a su trama como en su tratamiento formal. Por supuestísimo, la participación de ingrid García Jonsson en el papel principal del filme.

En contra: Da la sensación de que estamos ante una película —o una directora— que parece gustarse demasiado a sí misma, lo cual podría dar cierta sensación de pedantería al conjunto que le hace flaco favor.

Junto a estos estrenos, este viernes 9 de noviembre llegan a nuestros cines 'Rebeldes de Hindostan'; los animes 'Maquia, una historia de amor inmortal' y 'Detective Conan: El caso Cero'; y los documentales 'I Hate New York', 'El mayor regalo', 'El amor y la muerte. Historia de Enrique Granados' y 'Comandante Arian, una historia de mujeres, guerra y libertad'.

Las recomendaciones del equipo de Espinof

Víctor López G.: 'Millennium: Lo que no te mata te hace más fuerte'. Aunque no logre hacer olvidar la maravillosa 'Los hombres que no amaban a las mujeres' de David Fincher, la nueva aproximación a la saga de Stieg Larson firmada por Fede Álvarez destaca gracias a su visión más bondiana que nunca sobre la icónica Lisbeth Salander. Un thriller de primer nivel, aunque algo previsible, con una factura técnica y una dosis de entretenimiento impagables.

Mikel Zorrilla: 'La casa del reloj en la pared'. Un efectivo pasatiempo familiar con un curioso acabado visual en el que brillan Jack Black y Cate Blanchett. En líneas generales podría haber dado más de sí, pero al menos no resulta plana y probablemente se convierta en la mejor película de un director del que nunca hubiese esperado una cinta de estas características.

Kiko Vega: 'Lázaro feliz'. La fábula definitiva sobre la bondad y la miseria hecha fantástico. El Donnie Darko del neo-neorrealismo italiano ya es un clásico emocional y hermoso. Un gran engaño. Puro cine, vamos.

John Tones: 'Tu hijo'. Miguel Ángel Vivas vuelve a sus orígenes y al tono asfixiante y desesperado de ‘Secuestrados’ con una película tensa y una historia de venganza familiar con más de una sorpresa a bordo que confirma a José Coronado como nuestro perfecto héroe de acción maduro.