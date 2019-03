Estrenos de cine: miniaturas salvavidas, artistas condenados y guionistas en ciernes

Mientras muchos aún seguimos intentando recuperarnos de la resaca que nos ha dejado la última ceremonia de entrega de los Óscar, el curso cinematográfico 2019 continúa avanzando imparable, acompañando a la llegada del mes de marzo una nueva ronda de estrenos de cartelera que traen de vuelta al reputado Robert Zemmeckis con otra de sus peculiares apuestas visuales.

Junto al regreso del realizador de la mano de Steve Carrell, entre otras, tenemos el biopic sobre Van Gogh que sirvió a Willem Dafoe para hacerse con una merecida nominación al Óscar —que, probablemente, debió ganar—, el duelo interpretativo entre Dakota Fanning y Toni Collette, un thriller patrio y la nueva exhibición de músculo ruso en una cinta de la II Guerra Mundial completan la oferta.

'Bienvenidos a Marwen' ('Welcome to Marwen', 2019)

A favor: La sólida y emotiva interpretación de Steve Carrell se sitúa como el mayor reclamo de la película, junto a un apartado visual que regala algunos momentos realmente encantadores. Los pasajes más arriesgados, en los que se aprovecha todo el potencial de la imaginación del protagonista. Por su propio concepto, es un producto muy interesante.

En contra: No deja de ser una cinta firmada por un Robert Zemmeckis en horas bajas, con exceso de azúcar y una insistencia algo irritante por emocionar y buscar la lágrima del patio de butacas que desvirtúa la historia original.

Crítica en Espinof: 'Bienvenidos a Marwen' solo brilla cuando se entrega al mundo de fantasía de su protagonista

'Van Gogh, a las puertas de la eternidad' ('At Eternity's Gate', 2018)

A favor: Sus fantásticas interpretaciones, sobre todo las de Oscar Isaac y, por supuesto, la de un Willem Dafoe, impresionante en la piel de Van Gogh, y que debió llevarse el Óscar a mejor actor por encima de Rami Malek. El apartado visual de la película deja momentos brillantes y ricos en textura y color.

En contra: Es una de las películas más pedantes y enamoradas de sí mismas que he visto en mucho tiempo. Engolada, reiterativa y con unas ínfulas artísticas que relegan a la figura a la que pretende homenajear a un segundo término. Como biopic resulta algo vago y manipulador. Su ritmo es desesperante.

'Larga vida y prosperidad' ('Please, Stand By', 2017)

A favor: No puede negarse que la premisa de la película resulte de lo más atractiva, y su tono de comedia ligera acentúa aún más esta sensación. Contar con una gigante de la interpretación como Toni Collette es un seguro a —casi— todo riesgo. Su tono agradable y bienintencionado hará las delicias de un buen número de espectadores.

En contra: Queda por ver si la interpretación de Dakota Fanning está a la altura de su personaje, y si el tratamiento del mismo va más allá de tópicos y clichés vistos una y mil veces en protagonistas que padecen autismo. Todo el que busque un producto arriesgado e incisivo con el tema a tratar podría quedar defraudado.

'Feedback' (2019)

A favor: Lo sólido de su manejo del suspense y del tratamiento de la intriga invita a pegarse a la pantalla durante todo su metraje. Su cuidada factura visual, que regala momentos inesperadamente lúcidos. Algunos pasajes tienen una mala baba tan inesperada como considerable.

En contra: Que cualquier tipo de mensaje social o tesis se quede sepultada bajo su condición de artificio, pese a más que sabroso, puntual.

Crítica en Espinof: 'Feedback': un claustrofóbico thriller cuya estética devora su propia crítica a la sociedad de la información

'4 latas' (2018)

A favor: Poder disfrutar en pantalla de una extraña pareja actoral como la compuesta por Jean Renó y Enrique San Franciso. Gerardo Olivares ya ha demostrado en más de una ocasión su solvencia a la dirección, por lo que está asegurado un mínimo de calidad.

En contra: El tipo de comedia que ofrece el filme no es para todo el mundo —nada más ver el tráiler ya se intuye si vas a congeniar o no con ella—. Esto último se puede extrapolar a Arturo Valls.

'Sobibor' (2018)

A favor: 'Sobibor' parece ser la nueva muestra de que el cine Ruso tiene mucho que decir en términos de músculo audiovisual. Su aproximación a la II Guerra Mundial luce espectacular, y de estar el drama a la altura, puede ser una grata sorpresa. Su óptima duración, que no alcanza las dos horas.

En contra: Que pueda no tener demasiado rigor histórico y opte por tirar de heroicidades de cartón piedra y de discursos especialmente trillados.

'Profesor en Groenlandia' ('Une année polaire', 2018)

A favor: Su interesante híbrido entre la ficción y el documental y una calidez humana que contrastan con el espectacular retrato de los gélidos parajes en los que se ambienta.

En contra: Su propia naturaleza puede echar atrás a muchos espectadores potenciales.

Las recomendaciones del equipo de Espinof

Víctor López G. 'Destroyer'. Aunque no me haya terminado de cautivar por completo —su estructura narrativa es tan artificiosa como innecesaria y su giro final tan previsible como absurdo—, hay que reconocer que el último trabajo de Karyn Kusama es una clase magistral sobre cómo dar forma y gestionar las atmósferas más opresivas posibles y sobre cómo sacar a una actriz de su zona de confort para extraer lo mejor de ella. Puede que como thriller criminal sea un tanto rutinario, y pomposo, pero no hay duda de que es una producción muy interesante a la que merece la pena dar una oportunidad.

Juan Luis Caviaro: 'Cómo entrenar a tu dragón 3'. Porque es un festín audiovisual que cautiva con una historia sencilla pero efectiva. Imprescindible si has visto las dos anteriores ya que cierra la historia de Hipo y Desdentao, y lo hace de una forma muy bonita y cariñosa, cuesta contener la lagrimilla. Aunque el guion no es su fuerte (el villano acaba aburriendo un poco) es una estupenda propuesta de evasión para todos los públicos. (edited)

Mikel Zorrilla: '¿Podrás perdonarme algún día?' Porque es una película que sabe muy bien lo que hace: contar una historia muy interesante con un gran personaje protagonista y un secundario de lujo. A eso le unes unas interpretaciones de primer nivel y un guion muy solvente y lo que te queda es un tipo de película que antes era más o menos común y que últimamente se está perdiendo.

