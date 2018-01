Estrenos de cine: primeros amores, intrigas ferroviarias y curas mortales

Parece que fue ayer cuando estábamos comiéndonos las uvas y, sin comerlo ni beberlo, nos vemosa cerrando el primer mes de 2018 con —cómo no— una hermosa ristra de estrenos llegando directa a nuestros cines; selección que, este viernes 26 de enero, viene presidida por la maravillosa 'Call Me by Your Name' del cineasta italiano Luca Guadagnino.

Junto a la flamante —y merecida— nominada al Oscar a mejor película, la última parte de la franquicia de aventuras para adolescentes 'El corredor del laberinto', lo nuevo del director de 'Leviathan' y una nuevo ejercicio de suspense y acción que confirma que el dúo compuesto por Liam Neeson y Jaume Collet-Serra es infalible en lo suyo.

'Call Me by Your Name'

A favor: Su impoluta factura, su sutileza, su ternura, su veracidad, las interpretaciones de Timothée Chalamet y Armie Hammer, su tono comedido y alejado de estridencia y, sobre todo, la dirección de un Luca Guadagnino que firma un retrato inmejorable sobre el primer amor. Toda ella es una maravilla.

En contra: Que se padezca ese síndrome que impide disfrutar plenamente de las películas que se aplauden y celebran de forma prácticamente unánime durante las temporadas de premios.

Crítica en Espinof: 'Call Me By Your Name' es una maravillosa celebración del primer amor

'El pasajero' ('The Commuter')

A favor: 'El pasajero' vuelve a confirmar que la dupla Neeson-Serra es imbatible, lo hace con un nuevo cóctel de acción e intriga que te atrapa desde el primer momento y no te deja escapar. La herencia de Alfred Hitchcock está patente en todos los mecanismos que la articulan. Liam Neeson vuelve a brillar repitiendo papel —que no personaje—.

En contra: Algún que otro agujero de guión no especialmente molesto —Serra se esfuerza en que importen bien poco— y algún momento tan pasado de vueltas que termina invitando a la carcajada cómplice.

Crítica en Espinof: 'El pasajero' convierte el suspense en espectáculo visual en el mejor combo de Collet-Serra con Liam Neeson

'El corredor del laberinto: La cura mortal' ('Maze Runner: The Death Cure')

A favor: Sin esperarlo en absoluto, la tercera parte de una franquicia para quinceañeros se convierte en un entretenimiento distópico-futurista más que digno. En lo que a nivel visual respecta también consigue sorprender, haciendo gala de un empaque y una solvencia que ya quisieran muchas cintas uqe juegan en la liga de las superproducciones.

En contra: Las limitaciones a la que se ve atada por el público al que va dirigida impiden que 'La cura mortal' levante el vuelo y consiga sorprender. Por desgracia, es una película que va sobre raíles y en la que no hay cabida a decisiones sorpresivas en cuanto a guión se refiere.

Crítica en Espinof: 'El corredor del laberinto: La cura mortal', una digna conclusión para la mansa distopía juvenil romeriana

'Sin amor (Loveless)' ('Nelyubov')

A favor: Sus inspirados intérpretes, que se elevan como lo mejor del filme. Visualmente es una auténtica delicia, con una cadencia de montaje contemplativa y una dirección de fotografía soberbia.

En contra: Fácil y algo hueca entre tanta rimbombancia; da la sensación de que el director cree que su película es más inteligente de lo que realmente es. Su afán por reiterar un mensaje que queda claro en los primeros compases convierte sus dos horas de duración en una experiencia interminable.

'C'est la vie'

A favor: Es muy complicado que a Olivier Nakache y Eric Toledano se les haya olvidado hacer reír y encandilar al respetable como lo hicieron en 'Intocable'. Un par de horas de comedia francesa de calidad no hacen daño a nadie, y esta 'C'est la vie' se ajusta a la perfección a la definición.

En contra: La mayor pega del filme es que repite esquemas, situaciones y planteamientos vistos una y mil veces. La innovación y la frescura son completamente nulas, por lo que puede resultar algo monótona a pesar de su disfrutable humor.

'La rebelión de los cuentos'

A favor: A juzgar por su tráiler, la vuelta de tuerca a los cuentos clásicos que promete parece, cuanto menos, encantadora. Su estilo visual: simple pero atractivo. Su duración, de apenas 60 minutos.

En contra: En este caso, al contrario que en muchas otras cintas de animación infantil, queda un tanto difuso el público objetivo al que va dirigida.

'Trío. La búsqueda del Santuario Sagrado' ('Trio - Jakten på Olavsskrinet')

A favor: Su metraje, de 77 minutos, puede que ayude a digerirla con mayor facilidad —pese al escaso atractivo que deja entrever su avance—. Descubrir qué tienen que aportar desde Noruega al género de aventuras teenager.

En contra: Su pinta de telefilme de sobremesa dominguera para adolescentes ahuyenta cualquier tipo de deseo por verla.

Lo mejor de la cartelera: recomendaciones del equipo de Espinof

Víctor López G.: 'El pasajero'. Jaume Collet-Serra y Liam Neeson han vuelto a hacerlo. La dupla regresa con otro cóctel de suspense y acción inmejorable, esta vez en clave ferroviaria, con otra muestra de que el director catalán es un experto en gestionar la intriga —como todo pupilo de Hitchcock que se precie— y en ofrecer entretenimientos de primera categoría, bien ejecutados y con un delicioso aroma a serie B. Sí, tendrá algunos agujeros de guión y alguna que otra licencia de dudosa creidibilidad, pero nada que impida disfrutar plenamente de este honesto juego del gato y el ratón.

Jorge Loser: 'Loving Vincent'. Si el hecho de que una película esté compuesta de miles de pinturas óleo en movimiento no es es una razón suficiente para ver esta obra de arte viviente en pantalla grande, también resulta ser una mirada poética a la obra de un autor a través de su vida con un guion mucho mejor de lo que podría esperarse en una pieza tan experimental. No solo es uno de los biopic más originales de los últimos años, sino que utiliza un ángulo completamente diferente, enigmático y didáctico hasta el punto de captar la trascendencia del mensaje de la obra de su autor metiéndonos de lleno en su psique.

Sara Martínez Ruiz: 'Sin amor (Loveless)'. Otra mordaz crítica del director de ‘Leviathan’ y retrato moral de la Rusia actual, a medio camino entre la sobre-modernización tecnológica de la era egocéntrica de las redes sociales y el desmoronamiento como sociedad, materializado en una joven pareja al borde del divorcio. Una obra alegórica, de fotografía tan precisa como fría y tan carente de emoción como los propios personajes, reflejo y espejo de toda una nación.

Mikel Zorilla: '120 pulsaciones por minuto'. Porque logra zambullirte de forma excelente en lo que supuso tener sida a principios de los 90, cuando por un lado eras un incomprendido, por otro te miraban con recelo y además los que tenían que encargarse de mejorar su situación se ganaban un suspenso categórico. Funciona mejor cuando habla de ello de forma general y no particular, pero nunca desfallece y los actores están muy inspirados, en especial Nahuel Pérez Biscayart.