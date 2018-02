Estrenos de cine: veranos inolvidables, héroes americanos y sombras liberadas

Llegamos al sexto fin de semana de estrenos de 2018 en un 9 de febrero que frena ligeramente el ritmo que llevaba hasta ahora la cartelera, ofreciendo tan sólo cinco novedades en lo que podríamos considerar como una calma previa a la tempestad que se nos viene encima el próximo viernes.

Pero esto no significa que hoy no recibamos material digno en nuestros cines; de hecho, tenemos el privilegio de poder disfrutar en pantalla grande la que se eleva automáticamente como una de las mejores películas de este 2018: 'The Florida Project', lo nuevo de Sean Baker, director de 'Tangerine'. Además, lo nuevo del siempre efectivo Clint Eastwood y la —al fin— última entrega de la trilogía '50 sombras'.

'The Florida Project'

A favor: Lo nuevo de Sean Baker es un auténtico prodigio. Sus personajes, su tratamiento visual, su retrato de la norteamérica más marginal a través de los ojos de una niña, su capacidad de romperte el alma con un clímax brillante y descomunal... Todo en 'The Florida Project' brilla con una luz propia difícilmente igualable.

En contra: Muchos espectadores no conectarán con la narrativa del filme, que huye de estructuras para centrarse en mostrar una sucesión momentos del verano de Moonee mientras deja que todo fluya; algo que dará la sensación de que no está pasando nada durante gran parte de su metraje. Nada más lejos de la realidad.

Crítica en Espinof: 'The Florida Project': una mágica mirada a la Norteamérica marginal a través de los ojos de una niña

'15:17 Tren a París' ('15:17 Paris')

A favor: Si por algo destaca Clint Eastwood es por ser un director eficiente, y aquí vuelve a mostrar esa precisión a la hora de narrar. Los actores no profesionales son una grata sorpresa que aporta un plus al conjunto y un extra de verosimilitud.

En contra: El guión parece estirar una anécdota hasta el extremo, lo cual lastra al filme. Parece ser que estamos ante el trabajo más rancio ideológicamente de Eastwood —en el sentido norteamericano del concepto—, lo cual puede dar urticaria a los que ya se sorprendieron con 'El francontirador'.

'50 sombras liberadas' ('Fifty Shades Freed')

A favor: El público fiel de la saga tendrá por fin el cierre que se merece con todos los ingredientes habituales. Parece tomarse las cosas algo menos en serio que sus predecesoras, lo cual ahorrará algún que otro momento digno de bochorno visto anteriormente.

En contra: Parece ser que '50 sombras liberadas' es la peor película de la trilogía, lo cual la convierte en una abominación de la que huir como si se tratase de un río de lava candente. Sobran las palabras.

'La abeja Maya: Los juegos de la miel' ('Maya the Bee: The Honey Games')

A favor: 'Los juegos de la miel' repite los esquemas de la primera parte ofreciendo otro producto blanco, bonachón y con una animación simple, pero lo suficientemente cuidada como para resultar atractiva.

En contra: Es precisamente su vuelta a la fórmula original lo que resta interés a esta segunda entrega. Podría resultar demasiado infantil, limitando así el público que podría disfrutarla plenamente.

'Ganar al viento' ('Et les mistrals gagnants')

A favor: Parece que, contra todo pronóstico, la aproximación del documental a un tema tan peliagudo se hace con honestidad, ternura y sin un ápice de manipulación melodramática para arrancar lágrimas a golpe de tragedia prefabricada.

En contra: El tema no es en absoluto agradable, y no todo el mundo querrá exponerse a un filme así, por muy buenas que sean sus intenciones.

Lo mejor de la cartelera: recomendaciones del equipo de Espinof

Víctor López G.: 'The Florida Project'. Tras 'Tangerine', Sean Baker firma un nuevo prodigio que supera con creces a su anterior filme, desarrollando un ejercicio de punto de vista magistral en el que se radiografía la norteamérica más marginal a través de los ojos de una niña. Colores pastel, personajes entrañables y toda la ternura del mundo para una cinta que, igual que te ablanda el corazón, te lo parte en mil pedazos. Maravillosa.

Mikel Zorrilla: 'Call Me By Your Name'. Es una de las mejores películas románticas de los últimos años. Una celebración del primer amor donde sobresale el gran trabajo de sus dos protagonistas, aprovechando además su ubicación, tanto espacial como temporal, para crear una sensación única que atrapa tanto a Elio y Oliver como a los espectadores.

Jorge Loser: 'The Ritual'. La esperada adaptación de la terrorífica novela de Adam Nevill, que dirige David Bruckner, resulta en una película de terror sin aditivos, muy modesta pero tremendamente efectiva, que recuerda a los survivals del cine de terror de la década pasada con el terror atmosférico e inquietante de la saga 'Blair Witch'. Muy recomendable y uno de los mejores estrenos que verás en Netflix.

Juan Luis Caviaro: 'El hilo invisible'. Desde los primeros instantes, entramos en otro mundo, por muy cercano que pueda parecer este retrato de la vida de un célebre modisto y las dos mujeres más cercanas a él, ambientado en los años 50. Y es que visitamos un mundo propio orquestado por Paul Thomas Anderson, un creador fuera de serie, capaz de dar una vuelta de tuerca al drama romántico y hacerlo nuevo. Es fascinante cómo dibuja las relaciones de los protagonistas, con la ayuda, claro, de un reparto impresionante.