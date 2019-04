Todos los estrenos de HBO España en mayo 2019: todo Rocky, 'Chernobyl', lo nuevo de Russell T. Davies y más

Último viernes de abril y antes de irnos de fin de semana pensando en que el miércoles toca festivo vamos a ver las novedades que nos trae HBO España para mayo tras saber las de Netflix y las de Movistar.

Es un mes cargado de novedades televisivas. De hecho no me lo esperaba tan nutrido de series y documentales. Pero claro, hay que aprovechar que es el final de 'Juego de Tronos' e intentar retener cuantos más suscriptores mejor con proyectos muy interesantes como 'Chernobyl' y 'The Spanish Princess' entre otros.

Series

'The Spanish Princess'

Seguimos con la saga de miniseries protagonizadas por las reinas y princesas "blancas" de Phillipa Gregory. En esta ocasión Emma Frost guioniza la vida de Catalina de Aragón y cómo llega de joven a la corte inglesa y tras la muerte de su marido, se convierte en la prometida del futuro Enrique VIII.

Estreno 6 de mayo

'State of the Union'

Ojo a esta serie diaria de formato atípico. Nick Hornby nos trae las conversaciones de un chico y una chica (Chris O'Dowd y Rosamunda Pike) antes de sus terapias de pareja. Cada día podremos ver dos capítulos de diez minutos cada uno desde el 7 al 11 de mayo.

'Chernobyl'

Interesante, a priori, esta miniserie que cuenta con Jared Harris, Stellan Skarsgård y Emily Watson entre sus protagonistas. Craig Mazin ('Resacón 2', por ejemplo) escribe una miniserie de cinco episodios que recrea los primeros instantes de una de las mayores catástrofes provocadas por el hombre de la historia.

Estreno el 7 de mayo

'Years & Years'

El siempre interesante Russell T. Davies vuelve a la carga con una miniserie que cuenta la historia futura (15 años) de la familia Lyon. Una década larga llena de grandes cambios políticos y tecnológicos.

Estreno el 22 de mayo

'Sanctuary'

Pocas imágenes (e información) hay de esta coproducción europea basada en 'El santuario del diablo' de la escritora sueca Marie Hermanson. Estamos ante un thriller en el que Helena viajará a un exclusivo sanatorio en los Alpes para visitar a su hermana gemela. Allí su hermana Siri la convence para que se haga pasar por ella durante unos días. No sorprende lo que pasa a continuación...

Todas las series en HBO

'The Spanish Princess' (6/5)

'State of the Union' (7/5)

'Chernobyl' (7/5)

'Years & Years' (22/5)

'Quantico' T3 (27/5)

'Sanctuary' (31/5)

Documentales

'De gira con "Asperger somos"'

Los hermanos Duplass están detrás de esta serie documental que sigue al grupo de cómicos "Asperger Are Us" durante seis semanas de gira, en una autocaravana al borde del colapso.

Estreno 1 de mayo

Todos los documentales

'De gira con Asperger Somos' (1/5)

'Dr. Nassar: el caso del equipo de gimnasia de EE.UU.' (4/5)

Foster (8/5)

'Mi padre escribió una porno' (12/5)

'Me llamo Muhammad Ali' (15/5)

'Juego de Tronos: La última guardia' (27/5)

'Running with Beto' (29/5)

Películas

HBO Kids