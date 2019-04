Todos los estrenos de Netflix en mayo 2019: regresa 'Lucifer', llega 'Alta mar', Zac Efron se convierte en Ted Bundy y más

El ritmo no para y Netflix acaba de dar a conocer todas las novedades que llegarán a su catálogo en mayo de 2019, desde producciones originales como las españolas 'Alta mar' y 'A pesar de todo', Zac Efron convirtiéndose en Ted Bundy en 'Extremadamente cruel, malvado y perverso', la cuarta temporada de 'Lucifer' o 'Así nos ven', la miniserie de Ava DuVernay.

A continuación vamos a repasar todos los estrenos de Netflix en mayo de 2019, tanto las series como las películas, documentales y programación orientada a toda la familia. ¡Vamos allá!

Serie animada para adultos creada por Lisa Hanawalt, conocida por su paso en la excelente 'BoJack Horseman'. Cuenta la amistad entre dos mujeres treintañeras, una tucán deslenguada y una ave cantora, que son vecinas.

Estreno 3 de mayo

Comedia negra protagonizada por Christina Applegate y Linda Cardellini sobre la peculiar amistad que surge entre dos mujeres de media edad, con la particularidad de que una de ellas ha perdido recientemente a su marido en un atropello en el que el responsable se dio a la fuga.

Estreno 3 de mayo

Serie de misterio que plantea un escenario en el que todo el mundo desaparece de una próspera ciudad salvo un grupo de adolescentes que tendrán que crear su propia sociedad para seguir adelante. Creada por Christopher Keyser, cuenta en su reparto con Kathryn Newton, Rachel Keller, Gideon Adlon, Jacques Colimon y Olivia DeJonge.

Estreno 10 de mayo

Jon Kortajarena, Ivana Baquero, Alejandra Onieva, Eloy Azorín, Félix Gómez y José Sacristán lideran esta nueva serie española de Netflix. Es un thriller a bordo de trasatlántico que viaje de Europa a América. Todo se complica con el asesinato de una pasajera que no figura en la lista de abordo y de la que nadie se acuerda...

Estreno 24 de mayo

La presencia de Renée Zellweger parece el principal reclamo de una serie en la que también veremos a Jane Levy o Blake Jenner. Es un thriller en el que una pareja de recién casados en apuros económicos acaban aceptando una singular propuesta de una desconocida para salir del hoyo.

Estreno 24 de mayo

Miniserie creada, escrita y dirigida por Ava DuVernay sobre Los cinco de Central Park, cinco afroamericanos que fueron condenados por un delito que no habían cometido tras ser señalados previamente por los medios. 15 años tardaron en poder limpiar sus nombres.

Estreno 31 de mayo

Un joven idea un curioso plan para recuperar al amor de su vida: lanzar el mayor negocio de venta de drogas online de Europa desde la habitación que tiene en la casa de sus padres.

Estrenos 31 de mayo

Nueva película española de Netflix vista durante el pasado Festival de Málaga. Blanca Suárez, Amaia Salamanca, Belén Cuesta y Macarena García encabezan el reparto de esta comedia dirigida por Gabriela Tagliavini. Cuenta la historia de cuatro hermanas que se reúnen tras la muerte de su madre e inician una inesperada aventura para conocer a su padre biológico.

Estreno 3 de mayo

Biopic de Ted Bundy, el popular asesino en serie que ya tuvo su serie documental en Netflix. Ahora el mismo director, Joe Berlinger, recupera su figura para centrarse en su novia, quien durante mucho tiempo se resistió a creer que su amado era un sádico asesino. Zac Efron y Lily Collins lideran el reparto.

Estreno 3 de mayo

Comedia romántica sobre un grupo de adolescentes a punto de acabar el instituto e ir a la universidad. La película se centra en ese verano que jugará un papel esencial para entender mejor quiénes son y cuáles son realmente sus sueños. Dirige William Bindley en su primer largometraje desde 2001.

Estreno 3 de mayo

Comedia dirigida por Amy Poehler sobre un grupo de amigas que organizan una escapa a Napa para celebrar el 50 cumpleaños de una de ellas. Ojo a su reparto, donde además de Poehler también figuran Tina Fey, Maya Rudolph o Jason Schwartzman.

Estreno 10 de mayo

Nueva colaboración del director McG con Netflix tras 'The Babysitter'. En esta ocasión nos contará una invasión alienígena en un campamento que lleva a un grupo de chavales inadaptados a unir sus fuerzas para intentar salvar el mundo. Promete ser una curiosa comedia de terror.

Estreno 24 de mayo

Thriller de terror sobre la conexión que surge entre una problemática prodigio de la música y la nueva alumna estrella de la escuela a la que ella acudió en su momento. Allison Williams y Logan Browning protagonizan esta película de Richard Shepard.

Estreno 24 de mayo

