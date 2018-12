Los grandes éxitos y fracasos del cine en 2018: Disney domina la taquilla en un año de récord

'Bienvenidos a Marwen' ('Welcome to Marwen'), de Robert Zemeckis. Estudio: Universal. Presupuesto: 39M$. Taquilla global: 7M$.

'Millennium: Lo que no te mata te hace más fuerte' ('The Girl in the Spider's Web: A New Dragon Tattoo Story'), de Fede Álvarez. Estudio: Sony. Presupuesto: 43M$. Taquilla global: 34M$.