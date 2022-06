"Interpretar a Elvis es como interpretar a Jesús". Tom Hanks dice que Baz Luhrmann vendió su biopic como un blockbuster de Shakespeare

'Elvis' de Baz Luhrmann ha hecho una taquilla espectacular, creando mucha conversación gracias al famoso estilo del director australiano, pero también se ha prestado mucha atención a Tom Hanks. La estrella de 'Forrest Gump' es maquillado como un gordo y utiliza un acento fuerte para interpretar al infame manager de Presley, el coronel Tom Parker, y ahora el actor ha comentado la propuesta kamikaze del director para presentar su proyecto de biopic.

En una nueva entrevista con EW, Hanks habló sobre la investigación para el personaje y lo que finalmente le convenció de hacer la película:

"Baz dijo: 'No habría existido el Coronel Tom Parker sin Elvis'. Y ciertamente no habría existido Elvis sin el coronel Tom Parker’. Y cuando dijo eso, dije: ‘Oh, bueno, está bien, eso es nuevo. Porque no sé qué aspecto tiene el coronel Tom Parker. No sé cómo suena. Nunca he visto una fotografía de él. Nunca se le ha identificado como otra cosa que no sea este mánager voluble o titiritero, casi malvado y codicioso que se aprovechó de Elvis desde el principio”.