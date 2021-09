'Matrix 4': primeras imágenes, el tráiler ya tiene fecha de estreno y web con más de 180.000 teasers de la esperada secuela de Lana Wachowski

'The Matrix Resurrections' es la gran incógnita de entre los grandes estrenos de lo que queda de 2021. Cierto que en la CinemaCon pudo verse el primer adelanto de la película dirigida por Lana Wachowski, pero no ha sido hasta cuando Warner ha dado el primer paso en lo que promete ser una campaña promocional memorable con el lanzamiento de las primeras imágenes, un cartel inicial, el anuncio de que podremos ver el tráiler este mismo jueves y el lanzamiento de una web con más de 180.000 teasers.

Pequeño gran aperitivo

Eso sí, Warner por ahora sigue jugando con la incógnita, ya que el cartel es de un diseño minimalista que trae inmediatamente a la cabeza la elección que tuvo que hacer Neo en 'Matrix' ante Morfeo, aunque aquí la compañía lo ha aprovechado para apoyar el lanzamiento de la página web WhatIsTheMatrix.com a modo de pequeño gran aperitivo

En dicha página web tendréis acceso a más de 180.000 clips de 'The Matrix Resurrections' que incluyen imágenes de la película -de ahí han salido las que podéis ver aquí- y varios actores de la película narrando determinadas ideas asociadas al mismo -más abajo os he dejado uno para que os hagáis una idea de cómo son-. No me extrañaría nada que detrás de todos esos vídeos tengamos justamente todo lo que vayamos a ver en el tráiler este próximo jueves 9 de septiembre a partir de las 15:00, hora española.

Lo que está claro es que aquellos que estuvieran ansiando algo a lo que echar el diente sobre 'The Matrix Resurrections' van a tener muchas horas de entretenimiento antes de poder ver el primer avance de la cinta protagonizada por Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss.

Es decisión tuya. Descubre el tráiler completo el jueves 9 de septiembre a las 15:00h. Visita https://t.co/06mcURyiXp #MatrixResurrections pic.twitter.com/4r2fECEKry — Warner Bros. España (@WarnerBrosSpain) September 7, 2021

Recordemos que Jada Pinkett Smith, Lambert Wilson y Daniel Bernhardt también retomarán los personajes que interpretaron en anteriores entregas de la franquicia, mientras que Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Jessica Henwick, Jonathan Groff, Toby Onwumere, Max Riemelt, Eréndira Ibarra, Priyanka Chopra, Andrew Caldwell, Brian J. Smith, Ellen Hollman y Christina Ricci sobresalen como principales fichajes de esta cuarta entrega.

El estreno de 'The Matrix Resurrections' está previsto para el próximo 22 de diciembre.