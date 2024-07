El Mercenario bocazas de Ryan Reynolds vuelve para poner patas arriba la taquilla (y cabrear a Lobezno): lo mejor y lo peor de los estrenos de cine

¿Habíais echado de menos el Universo Cinematográfico de Marvel? El pequeño hiato que se han tomado las películas de La casa de las ideas puede que nos haya servido a muchos —entre los que me incluyo— para recobrar un mínimo de energía y volver a tener algo de interés en sus propuestas pijameras, y este 25 de julio podremos comprobar si el tenernos a dos velas ha funcionado con el único largometraje de Marvel Studios que se estrenará este año —junto a un buen puñado de novedades—.

Pero antes de repasar todos los lanzamientos en cines, vamos a echar un vistazo a la taquilla del fin de semana pasado, que encontró en 'Padre no hay más que uno 4' su número 1 y el mejor estreno de una producción española de 2024 con 2 millones de euros entre el viernes y el domingo, y 3,3 millones en total desde su lanzamiento anticipado al miércoles. Tras ella, 'Gru 4. Mi villano favorito' y 'Del revés 2' repiten en segunda y tercera posición con 1,2 y 1,1 millones de euros respectivamente.

El top 5 lo cierran el estreno de 'Twisters', valorado en 0,62 millones de euros y el de 'Fly Me to the Moon', que clausuró su segundo finde con 0,19 millones de euros más en el boslillo.

Los estrenos del 25 de julio de 2024

Deadpool y Lobezno (Deadpool & Wolverine, 2024)

Es la nueva película del Universo Cinematográfico de Marvel y la única que se estrenará este curso cinematográfico 2024.

Está dirigida por Shawn Levy , responsable de 'El Proyecto Adam', 'Free Guy' la trilogía 'Noche en el museo' y varios episodios de 'Stranger Things'.

Supone el encuentro definitivo entre el Deadpool de Ryan Reynolds y el Lobezno de Hugh Jackman, ahora con su característico traje amarillo y azul.

Junto al dúo protagonista encontramos a Emma Corrin, Morena Baccarin, Matthew Macfayden y Rob Delaney, entre otros intérpretes.

Crítica de 'Deadpool y Lobezno' en Espinof

Norberta (2024)

Está dirigida a cuatro manos por Sonia Escolano y Belén López Albert .

En su reparto figuran nombres como los de Luis Bermejo, Adriana Ozores, Mariona Terés o María Romanillos.

La cinta, escrita por Escolano, ofrece una historia en clave de comedia con la transexualidad como telón de fondo.

El buen italiano (Comandante, 2023)

Es la nueva película de Edoardo De Angelis , responsable de la serie 'La vida mentirosa de los adultos' y codirector de 'Maradona: Sueño bendito'.

Propone un cóctel de cine bélico y drama histórico ambientado en la II Guerra Mundial.

La cinta cuenta la historia de Salvatore Todaro, comandante del submarino Cappellini de la Marina Real Italiana, y el modo en que cambia subvida tras su combate con el buque Kabalo.

Su reparto está encabezado por Pierfrancesco Favino, Massimiliano Rossi, Johan Heldenbergh y Silvia D'amico.

Y además...

Un paseo por el Borne (2024)

El concurso de piano (The Chapel, 2023)

Que la fiesta continúe (Et la fête continúe, 2023)

Después de la muerte (After Death, 2023)

Las jaurías (Les meutes, 2023)

Koati (2021)

¿Quién teme al pueblo de Hitler? (Wer hat angst vor Braunau?, 2023)

