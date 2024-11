Una obra maestra del thriller, una de las mejores películas de ciencia ficción de los últimos 40 años y más. 7 estrenos imprescindibles de cine en casa de noviembre de 2024

Noviembre es un mes muy importante para los coleccionistas de cine en formato físico, principalmente por la celebración del Black Friday y el aluvión de ofertas que eso conlleva. Además, las editoras tienen preparados jugosos lanzamientos para este mes con motivo de la cercanía de las Navidades y hoy toca repasar 7 estrenos imprescindibles de cine en casa de noviembre de 2024.

Eso sí, en este caso tampoco podría decir que se traten de los mejores, pues ya repasamos en su momento tanto la doble edición en steelbook de 'Deadpool y Lobezno' como la edición coleccionista de 'Con la muerte en los talones', una de las mejores películas de suspense de todos los tiempos. Eso sí, los 7 títulos que encontraréis a continuación tampoco desmerecen para nada.

'Aterriza como puedas' en 4K

Por 25,99 euros podéis haceros con la primera edición en 4K de una de las mejores comedias de la historia del cine. La mejora en lo referente a la imagen es palpable, aunque justo es destacar que no es tan brutal como en otros títulos. Por desgracia, no se incluyen extras, ya que la edición de 'Aterriza como puedas' que se lanzó en bluray en su momento no los incluía y en otros países es ahí donde se encuentran. Tampoco es que sean muchos, pero ojalá tener acceso a ese audiocomentario con la participación de los directores Jerry Zucker, David Zucker y Jim Abrahams, además del productor Jon Davison.

'El tercer hombre' en 4K

Una de las mejores películas de suspense de la historia del cine hace su debut en UHD en nuestro país con una edición con funda y más de dos horas de extras. Es cierto que faltan algunos contenidos adicionales de 'El tercer hombre' que sí se incluyeron en la versión en blu-ray de Studio Canal lanzada en 2010 -y que sí están presentes en la edición británica-, pero a cambio tiene una calidad de imagen muy superior, tanto por el salto al 4K como por tratarse de una restauración posterior. Tanto es así que yo creo que ya nunca volveré a comprarla esta película en formato físico, porque la mejora que pueda haber la considero insignificante. Por 25,07 euros puede ser vuestra.

'Longlegs'

Quizá la mejor película de terror del año y tenemos la suerte de que 'Longlegs' no se quede inédita en alta definición en nuestro país. Obviamente habría agradecido poder acceder también a ella en 4K -que me conste, en Europa solamente ha llegado en UHD a Alemania y Reino Unido-, pero al menos no viene pelada de extras -aunque le falta el audiocomentario de Osgood Perkins que era, sin duda, lo más jugoso disponible en otros mercados- y ofrece una buena calidad audiovisual. Además, es la única edición mundial con castellano. Os costará 19,99 euros.

'Los ríos de color púrpura' en 4K

Un estupendo thriller firmado por Matthieu Kassovitz que se convirtió en todo un fenómeno de taquilla, dando así pie a una secuela muy inferior. Sin embargo, la que toca recuperar hoy es 'Los ríos de color púrpura' por su lanzamiento en 4K de la mano de Divisa. Con una buena dosis de extras -el mejor es un documental de casi 1 hora de duración sobre cómo se gestó la película, hablando en profundidad sobre multitud de temas-, sí que se echa en falta el audiocomentario de Kassovitz, Jean Reno y Vincent Cassel disponible en otros mercados. Incluye una funda con un diseño diferente al interior y os costará 25,99 euros.

Edición coleccionista de 'Memories of Murder'

Durante años se nos había prometido una ambiciosa edición en blu-ray de la película que dio a conocer internacionalmente a Bong Hoon-ho y este mes finalmente se ha concretado gracias a la alianza entre La Aventura y Elástica Films -justamente podéis haceros con ella solamente a través de la tienda online de la segunda a un precio de 39,99 euros-. Repleta de extras -incluyendo un audiocomentario sencillamente imprescindible para los fans de 'Memories of Murder'-, es una edición además presentada de un elegante digipack.

Dejando a un lado que no se haya editado también en 4K, algo que sí ha sucedidoe en otros países, su mayor pega es lo que en realidad debería ser un añadido digno de elogio: también se incluye como extra la película 'Perro Ladrador, Poco Mordedor', ópera prima de su director, pero lo hace de forma aislada en otro digipack este ya sin funda y que además lleva adherida en su parte trasera una lámina innecesaria -incluye la misma información sobre 'Memories of Murder' que ya aparece en la parte trasera de su funda- que es prácticamente imposible de quitar sin que quede marca de su presencia previa -lo podéis comprobar por vosotros mismos en la primera imagen-.

Steelbook de 'Terminator' en 4K

Aprovechando el 40 aniversario de esta estupenda película de ciencia ficción que dio a conocer al mundo a James Cameron, Warner ha lanzado su primera edición en 4K con una edición en caja metálica que ya es muy difícil de encontrar -la que sí es más accesible es la versión sencilla en UHD que se pone a la venta el próximo 13 de diciembre por un precio de 19,95 euros-.

Pese a que esta nueva remasterización no es perfecta, sí podemos incluirla entre las más conseguidas de la filmografía de Cameron, un director que ha causado polémica por sus decisiones en ese frente y no ha dudado en responder a sus críticos. No se han creado extras nuevos para la ocasión, pero se recupera alguno de la versión en dvd que no aparecía en la anterior edición en blu-ray.

'Top Secret' en 4K

Otra comedia del grupo ZAZ que muchos sitúan entre las películas más divertidas de todos los tiempos. Yo no llego a tanto, pero no por ello hay que dejar de celebrar su llegada en 4K. También se lanza a un precio de 25,99 euros, pero aquí no sucede lo mismo que en el caso de 'Aterriza como puedas', pues su anterior edición en blu-ray sí contaba con los extras que vuelven a estar presentes aquí.

