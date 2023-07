'Oppenheimer' y 'Barbie' rompen récords en su segundo fin de semana pero hay otra película que está eclipsando el fenómeno 'Barbenheimer'

El alucinante éxito en taquilla de 'Barbie' y 'Oppenheimer' ha dado vida a los cines, que veían como este verano no dejaban de acumularse fracasos en taquilla. De hecho, tan bien han funcionado ambas que han conseguido algo inédito durante su segundo fin de semana, y es que ambas tengan un mayor número de salas disponibles en Estados Unidos.

En el caso de 'Barbie' se pasa de 4.243 salas a 4.337, aumentando así en 97, mientras que el crecimiento de 'Oppenheimer' es un poco más modesto pero no por ello menos reseñable: la película dirigida por Christopher Nolan suma 34 salas adicionales para pasar de 3.610 a 3.644. Una auténtica barbaridad en ambos, ya que prácticamente nunca hay un lanzamiento de estas características que crece en su segunda semana, pero que lo hagan dos títulos al mismo tiempo es algo sin precedentes.

El empuje de 'Sound of Freedom'

Sin embargo, el fenomenal logro de Barbenheimer está siendo eclipsado por otro triunfo sin precedentes en la taquilla de Estados Unidos. Me refiero a 'Sound of Freedom', el thriller protagonizado por Jim Caviezel que se ha convertido en el éxito del sorpresa del año. Eso ha llevado a que cada nuevo fin de semana sumase más salas, ya que arrancó con 2.634 el martes 4 de julio, logrando desronar a 'Indiana Jones 5', y no ha dejado de crecer hasta que en su cuarto fin de semana en cines alcanza 3.411 al sumar 125 más a partir de hoy.

Recordemos que 'Sound of Freedom' está funcionando tan bien que el fin de semana pasado incluso logró arrebatar la tercera posición a 'Misión Imposible: Sentencia Mortal - Parte 1', que es la gran afectada por todo esto. Y es que la película protagonizada por Tom Cruise pierde la friolera de 1.130 salas a partir de hoy, dejando así claro lo que ya sospechábamos: la séptima aventura de Ethan Hunt va a ser un fracaso económico.

Ahora la gran duda está en saber cómo funcionará 'Sound of Freedom' en el resto del mundo, donde no creo que se prolongue la peculiar táctica de comprar entradas para que otras personas vayan a verla y que, en algunos casos, ha dado pie a acusaciones de cines con todas las entradas vendidas pero vacíos. En España podremos verla a partir del 11 de octubre.

