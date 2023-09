La película de acción más ambiciosa de los últimos tiempos al fin tiene fecha de estreno: así es el regreso de John Woo a Hollywood 20 años después de su fracaso con 'Paycheck'

La cosecha del cine de acción de lo que llevamos de 2023 no ha estado nada mal, pues no ha permitido disfrutar de grandes títulos como 'John Wick 4' o 'Misión: Imposible - Sentencia mortal. Parte 1', pero hay uno pendiente de estreno con posibilidades de eclipsar a todos ellos. Me refiero a 'Silent Night', el esperado regreso a Hollywood de John Woo.

'Silent Night' no es solamente la primera película de Woo en Hollywood desde el estreno de 'Paycheck' en 2003, pues también es una apuesta de lo más insólita dentro del género al no tener ni una sola línea de diálogo durante todo su metraje. Eso va a obligar a que el tratamiento visual de las imágenes adquiera una importancia esencial para mantener el barco a flote.

Una venganza diferente

Tras meses con la incógnita, Lionsgate ha fijado el estreno de 'Silent Night' en Estados Unidos para el próximo 1 de diciembre, desconociéndose por el momento cuándo la veremos en España. Las producciones de este estudio llegan a nuestro país de la mano de Diamond Films y esta compañía todavía no se ha pronunciado al respecto.

Escrita por Robert Archer Lynn, 'Silent Night' cuenta la historia de un padre atormentado que presencia la muerte de su hijo en un enfrentamiento entre bandas durante Nochebuena en la que él además sufre una herida que le hace perder la voz. Dispuesto a hacer lo que sea por vengarse, se somete a un duro entrenamiento para conseguirlo.

Joel Kinnaman ('El escuadrón suicida') lidera el reparto de esta película rodada en México entre abril y mayo de 2023. Junto a él también veremos a Scott Mescudi, Harold Torres y Catalina Sandino Moreno.

Por el momento, la imagen que tenéis encabezando el artículo es lo único que tenemos de este nuevo trabajo del director de títulos tan emblemáticos como 'Hervidero', 'Blanco humano' o 'Cara a cara', pero teniendo en cuenta la cercanía de su estreno, seguro que pronto podremos ver su tráiler.

