La película de acción que acaba de romper un récord y ha hecho historia en taquilla. Un épico espectáculo que arrasa en Estados Unidos pero está pasando desapercibido en España

Estos días están siendo muy buenos para las producciones de habla no inglesa en Estados Unidos. Esta misma semana os hablábamos de la increíble proeza que había logrado allí 'Godzilla Minus One' y ahora toca centrarnos en una película de acción que acaba de romper un récord y hacer historia en los cines norteamericanos. Me refiero a 'Animal'.

'Animal' es una película de acción india que explora la tensión que surge entre un padre y su hijo. Este último admira mucho a su progenitor, quien a menudo se ausenta de casa por motivos de trabajo y no alcanza a entender el fervor que su hijo siente hacia él. Todo ello acaba derivando en una venganza sobre la que será mejor no dar muchos detalles.

Gran éxito

Lo cierto es que 'Animal' ya dio la sorpresa el pasado fin de semana con unos ingresos de 6,4 millones de dólares, pero ha sido en días posteriores donde ha quedado claro que ese éxito no fue puntual. El lunes ya ascendió hasta la tercera posición, pero fue este miércoles cuando terminó de dejar su huella en los cines de Estados Unidos al lograr el mejor miércoles de la historia para una película india en dicho país.

Claro está, el hecho de que 'Animal' ingresara 589.000 dólares ese día puede que no suene a mucho, pero sí que le ha dado para superar con creces el récord histórico que había logrado 'Baahubali 2: La conclusión' en 2017 con 531.000 dólares.

Por ahora, 'Animal' suma una recaudación de 8,7 millones de dólares, lo cual la elevan ya al noveno puesto entre las películas indias más taquilleras de todos los tiempos en Estados Unidos -lista curiosamente liderada por 'Baahubali 2: La conclusión' y sus 22 millones-. A eso hay que sumarle que también lo está petando en su país de origen.

Donde 'Animal' no está funcionando demasiado bien es en España. En nuestro país también se estrenó el 1 de diciembre en una cantidad reducida de cines y el público no le está haciendo demasiado caso.

