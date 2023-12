'Godzilla Minus One' acaba de lograr algo que ninguna película había conseguido en 19 años. La monstruosa aventura de ciencia ficción arrasa y hace historia en los cines de de Estados Unidos

Nadie duda de la popularidad de Godzilla, probablemente el monstruo más mítico de la historia del cine de ciencia ficción. Su primera aparición data de hace ya casi 70 años pero eso no impide que siga despertando furor entre el público. La nueva prueba de ello la tenemos en el hecho de que 'Godzilla Minus One' acaba de hacer historia en la taquilla de Estados Unidos.

Nadie pude con Godzilla

La película de ciencia ficción escrita y dirigida por Takashi Yamazaki ha logrado ascender al número 1 en los cines norteamericanos este lunes 4 de diciembre. Para encontrar a la última cinta no hablada en inglés que lograba esa proeza hasta el 9 de septiembre de 2004, que fue el último día que 'Hero' lideró la taquilla en dicho país.

'Godzilla Minus One' acumula ya casi 13 millones de dólares en los cines de Estados Unidos, un dato que quizá por sí mismo no diga tanto como si nos fijamos en los detalles. Por un lado está el hecho de que su presupuesto fue de apenas 15 millones de dólares y por otro que eso ya sextuplica con holgura los 1,9 millones que logró la notable 'Shin Godzilla' en toda su andadura comercial en ese territorio hace siete años.

Además, 'Godzilla Minus One' seguirá sumando todavía unos cuantos millones, por lo que acabará ocupando una posición privilegiada entre las películas no habladas en inglés más taquilleras de todos los tiempos en Estados Unidos. Entre los títulos en acción real ya ronda el Top 20 y no sería ninguna sorpresa que como mínimo alcance el octavo puesto que ocupa actualmente la producción china 'Sin miedo' con unos ingresos de 24,6 millones. Luego ya se produce un salto notable hasta los 33,2 millones que amasó 'Amelie' que en principio parecen fuera del alcance del título que nos ocupa.

