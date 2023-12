¿La mejor película de ciencia ficción de 2023? El monstruo más mítico de la historia del cine acaba de volver en una impresionante aventura con un 100% de críticas positivas

El cine de ciencia ficción cuenta con millones de fans ávidos de encontrar nuevas películas del género que merezcan realmente la pena. Todo apuntaba a que su gran esperanza de este año era 'The Creator', una cinta que deslumbró cuando salieron las primeras opiniones pero que luego acabó dividiendo tanto a crítica como público más de lo esperado -y además fracasó de forma rotunda en taquilla-. Todo apunta a que eso no va a suceder con el regreso a su país natal del monstruo más mítico de la historia del cine.

Arrasando con todo

Lo cierto es que 'Godzilla Minus One' puede sonar a una más de entrada, ya que esa legendaria criatura se enfrentó hace poco a King Kong, actualmente es uno de los grandes reclamos de la serie 'Monarch' y el año que viene también podremos verla en 'Godzilla x Kong: The New Empire', pero no es lo mismo su versión de Hollywood que la japonesa, que fue donde surgió originalmente.

Y es que teníamos que remontarnos hasta 2016 para encontrar 'Shin Godzilla', la anterior película sobre este monstruo legendario estrenada en Japón que además también es para muchos una de las mejores de este longeva saga. Además, todo apunta a que habrá cierta conexión entre ambas, pues esa conexión que se ha descubierto entre dos de sus carteles no puede ser una simple casualidad...

Otro gran punto a favor de 'Godzilla Minus One' es que está recibiendo una acogida impresionante por parte de la crítica. Mientras escribo estas líneas cuenta con un 100% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes, siendo lo más probable que acabe bajando, ya que una unanimidad así es algo muy difícil de mantener. Además, también consigue un 80 sobre 100 en Metacritic, donde suelen ser bastante más exigentes.

La mala noticia para los espectadores españoles es que el estreno en cines de 'Godzilla Minus One' estaba previsto para este mismo 1 de diciembre, pero un problema de última hora, pero una incidencia con Piece of Magic, distribuidora de la película en nuestro país, ha provocado su cancelación en el último momento. En principio, la nueva fecha es el 7 de diciembre, pero ya veremos si se cumple. Por su parte, en América Latina se ha anunciado su lanzamiento en México y Chile para el 28 de diciembre, desconociéndose cuándo podrá verse en el resto de países.

Donde sí se estrenó ya es en su Japón natal, donde acumula ya unos ingresos de 23 millones de dólares. Quizá el dato en sí mismo no resulte tan impresionante, pero es que su coste fue de apenas 15 millones, por lo que dentro de poco empezará a dar ya beneficios...

