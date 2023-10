La "mejor película de ciencia ficción de 2023" fracasa en taquilla: el público da la espalda al nuevo trabajo del director de 'Rogue One: Una historia de Star Wars'

Uno de los grandes estrenos de este pasado viernes era 'The Creator', la ambiciosa nueva película de ciencia ficción de Gareth Edwards ('Rogue One: Una historia de Star Wars'). Aclamada por un sector de la crítica como "la mejor película de ciencia ficción del año", eso no ha sido suficiente para conquistar al público y todo apunta a que va a ser un fracaso en taquilla.

Un triste pinchazo

'The Creator' ha debutado con 14 millones de dólares en el mercado norteamericano, a los que hay que sumar lo 18,3 millones que ha conseguido en los otros 50 países en los que se ha estrenado -entre ellos España, donde parece que logró hacerse con el número 1-. Unas cifras escasas, incluso si tenemos en cuenta que ha costado mucho menos de lo que parece.

Con un presupuesto de entre 80 y 85 millones de dólares, es increíble lo que Edwards consigue en el apartado visual con ese dinero. Y es que hay no pocas producciones que se han ido a los 200 millones o más de coste que salen malparadas en la comparación...

Ahora queda la duda de cómo se mantendrá en las próximas semanas, pero hay un detalle que hace pensar que no va ser especialmente bueno en Estados Unidos: ha recibido una B+ en CinemaScore, que no está mal en sí mismo -es por ejemplo lo mismo que obtuvo 'Blue Beetle'-, pero suele indicar que la película va a ir sufriendo bajones importantes en su recaudación de ahí en adelante.

Por mi parte creo que es una pena que 'The Creator' esté funcionando mal, tanto porque creo que es una muy buena película como por el simple hecho que necesitamos que Hollywood no tengan miedo a invertir dinero en títulos ajenos a grandes franquicias...

