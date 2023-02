El polémico final de 'Llaman la puerta' es muy diferente al de la novela: M. Night Shyamalan defiende el cambio, pero el escritor del libro cree que el suyo "es más esperanzador"

El reciente estreno de 'Llaman a la puerta' en cines se ha saldado con éxito en taquilla -fue la película que arrebató el número 1 en Estados Unidos a 'Avatar: El sentido del agua'-, pero el público no ha quedado del todo convencido con el resultado. Uno de los temas que más debate han generado es su final, coincidiendo además que es totalmente diferente al de la 'La cabaña del fin del mundo', la novela de Paul Tremblay que adapta.

Steve Desmond y Michael Sherman, guionistas de la película, tuvieron claro desde el primer momento que había que cambiar el final de la novela, pero fue la llegada al proyecto de Shyamalan la que hizo que todo cambiase: "Hay algunas decisiones que se tomaron en el libro que eran bastante oscuras y quizá demasiado para un público más amplio. Fue una decisión que Shyamalan reconoció inmediatamente. Ahora es un gran final".

Ojo con los spoilers a partir de aquí

Y es que la novela de Tremblay tomaba una decisión mediada la historia que lo cambiaba todo: cuando Andrew accede a la pistola, un forcejeo con Leonard lleva a que se dispare accidentalmente y mate a la pequeña Wen. Al no ser una muerte meditada, eso no cuenta para evitar el apocalipsis y finalmente Andrew y Eric deciden no sacrificarse ninguno de los dos y enfrentarse a ese posible apocalipsis, quedando la duda de si sucede o no realmente. Obviamente, hay más cambios -por ejemplo Leonard no es el último de los secuestradores en morir, y además no se quita la vida-, pero el meollo de la cuestión es ese.

La explicación de Shyamalan y la opinión de Tremblay

Ese desenlace no funcionaba para lo que quería hacer Shyamalan en 'Llaman a la puerta', ya que él se considera un persona más optimista. Ese cambio de enfoque llevó a lo que podemos ver en la película y el cineasta explica así cómo se acabó ahí:

Lo más importante al final es que todo el mundo se ponga en la piel de los personajes. ¿Qué habrían hecho ellos? Siento que el género me ayuda a contar historias emotivas. Generalmente soy un tipo optimista, así que puedo hacer cosas realmente oscuras, y el público se siente sostenido por alguien que no es nihilista. Puedo presionar bastante porque puedes sentir que el vocabulario no viene de alguien que intenta hacerte daño.

Curiosamente, Tremblay cree que el final de su novela es más esperanzador que el de la película. Según él, la la confirmación de la existencia de un poder superior complica mucho más las cosas:

Me parece horrible que exista un poder superior que vaya a sacrificar seres humanos a su antojo por todos los demás. No parece algo muy moral, así que no me parece esperanzador. Me parece que la idea de lo que ocurrió en mi libro es que los dos personajes lo rechazan, como diciendo: 'No, no vamos a sacrificar a nadie. Eso está mal. Vamos a seguir adelante'. Eso es un poco más esperanzador.

