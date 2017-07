Por qué no vemos al personaje de Jason Clarke en 'La guerra del planeta de los simios'

'La guerra del planeta de los simios' ya está en cines y Matt Reeves, su coguionista y director, ha aclarado una de las grandes ausencias del reparto. Jason Clarke interpretó al héroe humano de 'El amanecer del planeta de los simios', tomando en cierto modo el relevo de James Franco en el reboot de la saga, pero al igual que éste, su personaje sólo aparece en una película. Sin explicaciones.

Reeves cuenta que durante una escena de 'La guerra del planeta de los simios' se desvelaba el destino de Malcolm, el personaje de Clarke, pero acabó quitando esa parte. A continuación he traducido sus declaraciones, puede que no quieras seguir leyendo sin haber visto antes la tercera entrega que acaba de estrenarse aunque no creo que haya nada considerable como spoiler:

"El personaje de Jason estaba [en el guion] y era un descubrimiento perturbador. El Coronel había revelado información sobre un hombre que acudió a él cuando llegó por primera vez a la ciudad y le subrayó la importancia de encontrar a César, y le dijo que necesitaban llegar a un acuerdo de paz con él. Que ese simio no era sólo un simio, sino un gran líder, y el Coronel pensó que este hombre estaba loco. Y ahora, en su escena con César, le dice que ya entiende a qué se refería. César le dice: "Bien, ¿qué le pasó?". Y el Coronel responde: "Le maté". César está perplejo, pregunta por qué, y el Coronel contesta: "Sus ideas eran muy peligrosas porque las ideas son como un virus, pueden extenderse a otros, y ahora mismo esto es una lucha por la humanidad".

Matt Reeves cuenta que acabó cortando este momento porque le parecía que no encajaba de manera natural con la confrontación entre el Coronel y César. Es posible aunque también podría haber sido un buen detalle para atar ese cabo suelto. ¿Qué opinas?

Aunque James Franco sólo actuó en la primera entrega de esta trilogía, su personaje volvió a aparecer brevemente en la secuela. Su cameo era en realidad una escena descartada de 'El origen del planeta de los simios', que Reeves recicló como una grabación casera a la que accede César cuando vuelve a su viejo hogar. Puedes ver el momento en el vídeo de arriba, a partir del minuto 2 apróximadamente.