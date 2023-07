Si quieres pasar unas vacaciones en la casa de Barbie, estás de suerte: Airbnb pone en alquiler la Casa de Ensueño de Malibú (¡y Ken es el anfitrión!)

Mientras seguimos esperando que llegue 'Barbie' a la cartelera, Airbnb ha salido con una inesperada propuesta: si aún no teníais plan de vacaciones, la Casa de Ensueño de Barbie en Malibú pronto estará disponible para ser alquilada y con el mismísimo Ken como anfitrión.

¡Bienvenidos a Barbieland!

Airbnb ha sorprendido con su nueva propuesta veraniega: la compañía de alojamiento ha publicado un anuncio para reservar una noche en la Casa de Ensueño de Barbie en Malibú. Con vistas a la playa y acceso a los espacios más icónicos de la casa, como el vestidor, la kilométrica piscina o la discoteca al aire libre.

Su anfitrión no es otro que Ken y parece entusiasmado con la idea: "Todos tenemos sueños y Barbie tiene la suerte de poder guardarlos todos en su casa. Pero ahora es mi turno y no puedo esperar el momento de alojar a mis huéspedes en esta casa única en su especie".

Ken asegura que le ha dado su toque personal a la estancia, con sus cosas de vaquero, sus guitarras, sus juegos y sus patines, claro, en la que promete que será una experiencia en tecnicolor. Será el encargado de dejar las llaves bajo el felpudo para los afortunados huéspedes.

Según el anuncio, a partir del 17de julio a las 10:00 se podrá reservar una de las dos noches disponibles para un máximo de dos huéspedes, para los días 21 y 22 de julio. Aún no especifica el coste pero la empresa adelanta que no se hará cargo de los gastos de transporte hasta Malibú y que Airbnb hará una donación a la organización Save the Children.

Eso sí, la experta Joana Jacob Ramalho asegura que la vista aérea de la casa es algo "carente de vida" y que "evoca sensaciones extrañas", más cercano al valle inquietante que al paraíso rosa soñado por muchos.

