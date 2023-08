"Es repugnante". La película de ciencia ficción más prometedora de lo que queda de 2023 se ve envuelta en la polémica por usar imágenes de una tragedia real

Casi nadie hablaba de 'The Creator', el nuevo trabajo de Gareth Edwards ('Rogue One: Una historia de Star Wars'), antes del lanzamiento de su impresionante primer tráiler, pero entonces se convirtió para muchos en la película de ciencia ficción más prometedora de lo que quedaba de 2023 -y no me olvido de que también se estrena 'Dune 2'-. Su siguiente adelanto confirmaba esa sensación, pero también ha sido el responsable de que se haya visto envuelta en una inesperada polémica.

Innegable

La controversia se debe a que los responsables de 'The Creator' han utilizado imágenes reales de la trágica explosión que tuvo lugar el 4 de agosto de 2020 en Beirut. Eso sí, lo han retocado, quizá con la esperanza de que nadie se diese cuenta de lo que habían hecho, pero les han pillado con las manos en la masa.

Recordemos que la explosión en Beirut se saldó con 218 muertos, 7.000 heridos y una cantidad milmillonaria de daños. Obviamente, la decisión de incluir un fragmento de la misma en 'The Creator' no ha sentado nada bien entre el público, con algunas personas apuntando al escándalo que sería si alguna productora de fuera de Estados Unidos usase imágenes reales del atentado del 11 de septiembre con la misma finalidad. Lo más suave que se dice es que se trata de una decisión cuestionable, con algunos llegando a decir que "es repugnante".

Desde el equipo detrás de 'The Creator' no se ha hecho ningún tipo de declaraciones sobre esta polémica, y siempre queda la posibilidad de que estas imágenes sean exclusivas para el tráiler y no lleguen a verse en la película, pero el mal ya está hecho.

Protagonizada por John David Washington ('Tenet'), Gemma Chan ('Eternals'), Ken Watanabe, Sturgill Simpson, Madeleine Yuna Voyles, Allison Janney Ralph Ineson as Andrews estreno exclusivo en cines de 'The Creator' tendrá lugar el próximo 29 de septiembre. En condiciones normales, alguno de sus responsables diría algo de lo sucedido durante la campaña promocional, pero las huelgas de guionistas y actores en Hollywood podrían dejarnos sin respuestas, que Edwards también es coguionista de la película.

En Espinof | Las 46 películas más esperadas y los mejores estrenos de 2023