'Señoras del (h)AMPA': la nueva comedia de Telecinco ya tiene fecha de estreno

Telecinco por fin ha puesto fecha de estreno para una de sus principales apuestas de 2019: 'Señoras del (h)AMPA', su nueva comedia llegará a las pantallas televisivas el próximo miércoles 19 de junio a las 22:40 (y pico). La serie está creada y dirigida por Carlos del Hoyo y Abril Zamora.

'Señoras del (h)AMPA' cuenta la historia de cuatro mujeres, interpretadas por Mayte (Toni Acosta), Lourdes (Malena Alterio), Virginia (Nuria Herrero) y Amparo (Mamen García), que coinciden en las reuniones de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del colegio del barrio y que se ven envueltas en un asesinato.

Pero no, no estamos hablando de algo como 'Big Little Lies' (aunque por la sinopsis podría parecerlo), sino con una comedia negra con toques de thriller. Y, parece que la mezcla está resultando muy efectiva ya que ha tenido bastante éxito en el MIPDrama y, como consecuencia, ha sido renovada por una segunda temporada.

Los que la han podido ver comentan que, efectivamente, la serie está bastante bien y la verdad es que a juzgar por las pocas promos que circulan no tiene mala pinta. A ver si es verdad y nos encontramos con una buena serie para pasar este verano.