'Sex education': ya hay fecha de estreno para la temporada 2 de una de las joyas de Netflix

La cuesta de enero va a ser bastante más amena de lo que pensábamos ya que Netflix ha anunciado que estrenará la segunda temporada de 'Sex Education' el viernes 17 de enero de 2020. Es decir, un año y una semana después de que se estrenase la primera.

Así lo ha anunciado la plataforma al mostrarnos el cartel de esta temporada 2 de la serie, en la que volveremos a ver abierta la clínica de terapia sexual del joven Otis (Asa Butterfield) y sus amigos Maeve (Emma Mackey) y Eric (Ncuti Gatwa).

La temporada comenzará con Otis intentando navegar por su recién descubierta sexualidad con Ola (Patricia Allison) mientras intenta recuperar la deteriorada relación con Maeve. Además, parece que nos encontraremos con un brote de clamidia en el instituto, poniendo en evidencia la necesidad de una mejor educación sexual en el centro.

