'Star Wars: El ascenso de Skywalker' supera los 1.000 millones de dólares en taquilla: la más lenta de la nueva trilogía en lograr el objetivo

Ya lo ha conseguido. 'Star Wars: El ascenso de Skywalker' ('Star Wars: The Rise of Skywalker') ha superado los 1.000 millones de dólares en taquilla, convirtiéndose en la 46ª película en toda la historia que alcanza esa espectacular meta.

En ese grupo de taquillazos hay ya cinco entregas de la franquicia, incluyendo los tres episodios de la nueva trilogía. Al comparar los datos descubrimos que 'El ascenso de Skywalker' ha sido la más lenta de las tres en recaudar 1.000M$; ha tardado 28 días, mientras que 'Los últimos jedi' ('Star Wars: The Last Jedi') lo hizo en 19 y 'El despertar de la fuerza' ('Star Wars: The Force Awakens') solo en 12.

No ha sido una sorpresa que el episodio IX haya necesitado más tiempo para alcanzar el objetivo ya que también arrancó más lenta: hizo el peor estreno de la tercera trilogía. Aunque puede sonar decepcionante para el final de la saga Skywalker, lo cierto es que la película dirigida por J.J. Abrams es un éxito comercial que en estos momentos suma 485,6 millones de dólares en Estados Unidos y 519,7 en el resto del mundo (1.005 millones en total, a día de hoy).

Siete de los nueve estrenos de 2019 que recaudaron 1.000 millones son de Disney

Y desde luego es un triunfo para Disney. La compañía del ratón, que el año pasado rompió propio su récord de recaudación, estrenó siete películas en 2019 que cosecharon más de 1.000 millones en taquilla, cifra que no había logrado ningún estudio antes. La misma Disney tiene la segunda mejor marca: cuatro estrenos en 2016 por encima de los 1.000M$.

En total, nueve largometrajes de 2019 superaron esa barrera: