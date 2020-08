'Tenet' contra 'Mulan', la "batalla" que podría marcar el futuro de la industria del cine

La industria del cine no se ha librado de verse impactada por la pandemia de coronavirus. Los rodajes poco a poco van retomándose, pero el ritmo de estrenos en salas es bastante menor al habitual. Uno de los principales motivos de ello está en que muchas compañías de Hollywood han decidido retrasar la práctica totalidad de sus grandes estrenos.

Es cierto que la taquilla española ha resucitado gracias a la llegada de 'Padre no hay más que uno 2: La llegada de la suegra', pero los títulos con tirón entre el público siguen escaseando, y no solamente en nuestro país. Es ahí donde el estreno de 'Tenet' este 26 de agosto puede jugar un papel tan importante para su recuperación definitiva como la decisión de lanzar 'Mulan' de forma directa en Disney+, aunque eso suponga un desembolso adicional de 21,99 euros, el equivalente al precio de más de tres entradas -igual sería más adecuado decir casi cuatro- tomando como base el precio medio de las mismas en España.

El caso 'Mulan'

Empecemos por el caso de 'Mulan', una película llamada a convertirse en el siguiente remake en acción real de Disney que superase la barrera de los 1.000 millones de dólares de recaudación mundial. Recordemos que 'Aladdin' llegó a los 1.050 millones, 'La bella y la bestia' alcanzó los 1.264 millones y 'El rey león' se disparó hasta los 1.656 millones.

Los 200 millones de dólares que se estima que ha costado 'Mulan' la sitúan en ese rango y a priori no parece descabellado descartar que pueda alcanzar esas cifras a través de su lanzamiento en Disney+. A cambio, Disney no tendría que compartir los ingresos con los cines y normalmente se habla de una división a la par, es decir, la productora/distribuidora se queda con el 50% y la sala con el otro 50%.

Eso supondría que 'Mulan" "solamente" tendría que conseguir unas ventas que alcancen los 525 millones de dólares para situarse a la altura de 'Aladdin', y curiosamente nuestros compañeros de Xataka apuntaban hace unos días que se estima que necesita llegar al menos a los 500 millones de dólares para ser rentable.

Como su coste no es el mismo en todos los países -en Estados Unidos hay que pagar 29,99 dólares frente a los 21,99 euros de España, las 19,99 libras de Reino Unido o los 34,99 dólares de Australia-, vamos a simplificarlo y tomemos como referencia los 29,99 dólares de Estados Unidos. Para "igualar" a 'Aladdin' sería necesario que 17,5 millones de cuentas de Disney+. No parece tan difícil cuando se habla de 60 millones de cuentas activas.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que no todo el mundo va a estar interesado en la película y una parte de aquellos que sí pueden preferir esperar al no contar con la tan famosa "experiencia cinematográfica". Además, tenemos bien reciente el gran éxito de 'Trolls 2', que consiguió ingresar 100 millones de dólares durante sus tres primeras semanas disponible en PVOD en Estados Unidos.

En ese caso el coste era 19,99 dólares por un alquiler de 48 horas, mientras que con 'Mulan' compras la película y la mantienes siempre que sigas pagando la cuota mensual, de lo contrario la pierdes. No es el mismo caso, pero sí es el único referente que se acerca al caso que nos ocupa.

Dicho esto, el mencionado éxito de cintas como 'El rey león' o 'La bella y la bestia' demuestra que hay un gran interés del público hacia esas producciones, ¿pero lo hay por simplemente verlas o por hacerlo en pantalla grande? Esa es una de las grandes dudas que va a resolver este atípico lanzamiento de 'Mulan' cuyo anuncio coincidió, seguramente no por casualidad, con el anuncio de pérdidas millonarias por parte de Disney.

En concreto, Disney anunció pérdidas por valor de más 4.700 millones de dólares en el tercer trimestre de este año fiscal, en gran parte por el impacto sufrido en los ingresos a través de sus parques temáticos -hasta se dijo que Disney estaba sangrando dinero con ellos-. Sus acciones se vieron impulsadas por la confianza en que el movimiento realizado por 'Mulan' puede salir bien, pero a día de hoy todo sin incógnitas.

Y es que la propia Disney aclaró que era una excepción, quizá motivada por la necesidad de aumentar sus ingresos o reducir sus pérdidas, no como un cambio de modelo, pero también dejó caer que estarían muy atentos al resultado. Vamos, un experimento que si sale mal o no tan bien como para hacerlo de forma continuada seguramente quede descartado -al menor por ahora-, pero la cosa no está tan clara si acaba siendo un éxito arrollador.

A fin de cuentas, ¿qué sentido tiene jugársela con 'Mulan' si no esperas tener éxito? Eso ni siquiera es ya una duda, ahora la cuestión está en si el modelo de distribución actual podría verse impactado por este movimiento de Disney. Si el caso de 'Trolls 2' ha abierto la puerta a reducir de forma notable el tiempo de exclusividad en salas de las películas de estreno, esto podría provocar un impacto mucho mayor.

El caso 'Tenet'

Lo más curioso del tema es que 'Mulan' se estrena el 4 de septiembre y el desembarco en los cines de Estados Unidos de 'Tenet' comenzará justo el día anterior. Un enfrentamiento simbólico que también será real por fechas y con dos producciones con un presupuesto similar -en el caso de la cinta de Nolan se habla de un coste de producción de 225 millones de dólares-.

Es evidente que 'Tenet' por sí sola no va a salvar a los cines, pero también que son producciones así las que llevan a la gente en masa a las salas, permitiendo el lanzamiento de otros títulos que en muchos casos jamás llegan a ser rentables.

Por ello, 'Tenet' se ha convertido un poco en el emblema de aquellos que defienden el modelo de distribución actual, en especial de la parte que conlleva disfrutar de las películas en su cine más cercano. Una visión quizá demasiado romántica de la situación actual, pero con todo el mundo receloso de estrenar sus grandes producciones, hace falta que alguien sea el primero. Y también que tenga éxito.

Ese es un tema también peliagudo en el caso de 'Tenet', porque hace unas semanas se publicaron informaciones apuntando que la película de Christopher Nolan debería recaudar 800 millones de dólares para recuperar toda la inversión realizada por Warner. Eso supondría unos 175 millones de dólares en gastos de marketing, una cifra muy elevada pero no descabellada.

Ese probablemente sea uno de los motivos que han llevado a Warner a exigir un 63% de los ingresos totales a aquellas salas de Estados Unidos que quieran exhibirla, una cifra más elevada de lo habitual, pero tampoco inédita. Aquí se da la casualidad de que el precedente más claro es el Disney pidiendo un porcentaje similar por sus últimas películas de Star Wars...

Ahí se podría argumentar que 'Tenet' no tiene el mismo tirón que la última trilogía de 'Star Wars', pero también que los cines de Estados Unidos están poco menos que desesperados por tener disponible una cinta como 'Tenet' para evitar el colapso. Otro gallo cantaría si reinase la normalidad, pero entonces Warner seguramente tampoco recurriese a algo así. No haría falta.

Las dudas de ambas

El gran problema al que se enfrentan ambas es la resistencia del público. En el caso de 'Mulan', no pocos espectadores han mostrado ya su desagrado con ese precio y algunos hasta se han apresurado a adelantar que recurrirán a los servicios de descarga para verla. En Francia ni siquiera se dará la opción de verla previo pago y llegará más adelante de forma gratuita al catálogo de Disney+.

En el país vecino también entra también en juego el factor de que los cines han estado durante meses haciendo promoción gratuita a la película y la protección hacia el sector cultural es mayor, por lo que Disney bien podría enfrentarse a la posibilidad de un boicot contra sus próximos lanzamientos. No deja de ser anecdótico, pero ya la reacción cuando su anuncio su estreno directo en streaming fue un tanto furibunda. Algo así parece impensable en España.

Curiosamente, Estados Unidos probablemente sea el país donde los interesados en ver la película han mostrado una menor resistencia a la decisión de 'Mulan', siendo también donde hay más quejas por la decisión con 'Tenet'. Y es que hasta los medios especializados publican artículos desaconsejando abiertamente volver a los cines, por lo que muchos se preguntan si no hubiese sido mejor estrenarla siguiendo el camino de Disney.

Al final, lo único que tienen en común de ambas películas es que en China sí podrá verse en cines y la taquilla de dicho país cada vez tiene una importancia mayor para determinar la rentabilidad de las grandes producciones de Hollywood. Por ejemplo, de los 1.236 millones de recaudación mundial de 'Fast & Furious 8', 392 millones pertenecen a ese mercado asiático, siendo más exagerado aún el caso de 'Ready Player One', pues en ese país ingresó 218 millones de los 582 que consiguió en su paso por cines.

En conclusión

Puede que reducirlo todo a que 'Tenet' supone la defensa de ver los estrenos cinematográficos en cines y 'Mulan' el sacrificio de ese modelo sea un tanto reduccionista, pero vivimos tiempos complicados y la salud económica de los cines de todo el mundo no pasa precisamente por su mejor momento. Y si una película como la de Nolan arrasa, terminará de quedar clara su viabilidad, mientras que si la que triunfa por todo lo alto es 'Mulan', seguramente sea el momento de empezar a repensar el modelo de exhibición cinematográfica. Y si fracasan ambas, cosa para nada descartable, tocará seguir esperando para más grandes producciones, pero con la certeza de que a día de hoy no es viable saltarse el paso previo por cines para este tipo de cintas.