Las exigentes condiciones que Disney impone a los cines que proyecten 'Star Wars: Los últimos jedi'

Puede que no rompa grandes récords pero nadie pone en duda que 'Star Wars: Los últimos jedi' vaya a arrasar en taquilla, y probablemente acabe convirtiéndose en la película de 2017 con mayor recaudación. Las expectativas son muy elevadas y el merchandising de la saga está en todas partes. Sin embargo, hay salas que se niegan a proyectar la película más esperada del año.

El motivo: las nuevas y exigentes condiciones que ha impuesto Disney. En un artículo del Wall Street Journal se expone que gracias a los éxitos del cine de Marvel y Lucasfilm, Walt Disney Company se ha convertido en el estudio más fuerte de Hollywood y está haciendo uso de ese poder en las negociaciones con los exhibidores.

Disney obliga a firmar estos términos: la película debe proyectarse en la sala más grande durante al menos cuatro semanas y el estudio se lleva el 65% de los ingresos por la venta de entradas. Según WSJ, es el porcentaje más alto que ha demandado un estudio de Hollywood aunque Disney ya estaba pidiendo un 64% de los ingresos por las dos anteriores películas de la franquicia.

Si algún cine no cumple con este acuerdo, Disney avisa que cargará un 5% adicional como multa, llegando a quedarse el 70% de los ingresos. Los propietarios de algunas cadenas afirman que son las condiciones "más onerosas" que han visto jamás. Según informa WSJ, aunque los acuerdos no son iguales para todos, lo habitual es que los estudios de Hollywood consigan entre un 55% y un 60% de la recaudación en las salas de Estados Unidos.

La cuestión cambia cuando se trata del mercado internacional, donde la cifra suele bajar al 40% (de nuevo, en términos generales). De ahí que a pesar de que los estudios están concentrando sus esfuerzos en vender sus superproducciones en todo el mundo, para ampliar sus beneficios y crear un colchón que evite grandes fracasos, la taquilla estadounidense siga siendo la más importante para Hollywood.

Nuevo tráiler del Episodio VIII y las otras grandes propuestas de la cartelera en diciembre

Curiosamente, al mismo tiempo que ha comenzado a circular esta historia en Internet, que no deja en buen lugar a Disney, ha aparecido un nuevo tráiler del Episodio VIII; es el primer adelanto para televisión que lanza la distribuidora y tiene el objetivo de volver locos a los fans. Recordemos que 'Star Wars: Los últimos jedi' ('Star Wars: The Last Jedi') se estrena el próximo 15 de diciembre.

Como informa Slashfilm, la gran mayoría de cines van a aceptar las condiciones de Disney porque hablamos del gran blockbuster de 2017 y el gran estreno de las navidades, pero hay cines más pequeños a los que no les interesa este acuerdo porque tendrían que reservar su sala más grande a este film y entregar el 65% de los ingresos (dejando al margen los beneficios por vender las palomitas y los refrescos a un precio desorbitado) cuando pueden proyectar otras películas que también pueden enganchar al público.

De hecho, el Episodio VIII no es el único "plato fuerte" que llega a las carteleras en diciembre. Al margen de propuestas de autor como lo último de Woody Allen o de Paul Thomas Anderson, se estrenan títulos tan esperados como 'El gran showman', 'Ferdinand', 'Dando la nota 3', la secuela de 'Jumanji' o 'La forma del agua', entre otros. Por su parte, Netflix propone su propia alternativa: 'Bright', una fantasía en la que se ha gastado casi 100 millones de dólares.