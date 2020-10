'Sin tiempo para morir' retrasa su estreno a 2021 y pone aún más en jaque a unos cines que necesitan blockbusters para sobrevivir

Puede que, junto a la nueva adaptación de 'Dune', el título más esperado de lo que quedaba de 2020 fuese el regreso —por quinta y última vez— de Daniel Craig como el eterno agente 007 en 'Sin tiempo para morir'. Desgraciadamente, después de informar de que el título de Denis Villeneuve pospondrá su lanzamiento hasta otoño del próximo año, nos vemos en la obligación de traer malas noticias similares para los fans de James Bond.

Según ha trascendido a través del siguiente comunicado, 'Sin tiempo para morir' ha retrasado su estreno por segunda vez, en esta ocasión hasta el 2 de abril 2021.

Este es el segundo retraso que experimenta la película número 25 —según dicta el canon— de la franquicia. Su estreno original estaba fechado para el mes de abril de este 2020, siendo retrasado hasta noviembre de este mismo año por la pandemia de coronavirus. Finalmente, la inminente segunda ola ha impulsado un nuevo cambio de fecha para el largometraje dirigido por Cary Joji Fukunaga.

Más allá del mazazo al fandom, quedarse sin 007 ha supuesto otro durísimo golpe a unas salas de cine duramente perjudicadas por la ausencia de blockbusters. Debemos recordar que, además de las mencionadas 'Dune' y 'Sin tiempo para morir', y de una 'Top Gun: Maverick' que se ha ido directa a julio de 2021, aún están en el limbo títulos previstos para finales de este año como 'Soul' —lo último de Pixar—, 'Viuda negra' o 'Wonder Woman 1984'.

We can confirm we are considering the temporary closure of our U.K. and US cinemas, but a final decision has not yet been reached. Once a decision has been made we will update all staff and customers as soon as we can.