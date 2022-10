'El contable 2': todo lo que sabemos de la película de acción con Ben Affleck

El éxito de 'El contable' llevó a que rápidamente se pusiera en marcha una secuela de la película de acción protagonizada por Ben Affleck. Cinco años han pasado desde el anuncio de que veríamos 'El contable 2' y todavía estamos esperando, pero es que a veces hay proyectos que tardan algo más en salir adelante.

De hecho, Gavin O'Connor, director de la primera entrega, desveló en septiembre del año pasado que los contratos para hacerla realidad no se habían firmado hasta entonces. Ahora toca repasar todo lo que sabemos hasta ahora sobre 'El contable 2', información que se irá actualizando en cuanto tengamos más novedades sobre la película.

La historia

Por el momento se desconoce cuál es la historia exacta de 'El contable 2', pero O'Connor ha dejado claro que la secuela dará mucha más importancia a Braxton, el personaje del hermano del protagonista de la primera entrega. Allí su presencia era bastante reducida, por lo que es lógico que quieran aprovecharlo.

¿Cuándo se estrena 'El contable 2' en cines?

Por desgracia, Warner todavía no ha anunciado la fecha de estreno de 'El contable 2'. Todo apunta a que ahora están intentando cuadrar agendas de todos los implicados y que no será hasta entonces cuando se decida tanto la fecha de rodaje como la de su lanzamiento en cines.

Reparto y protagonistas

Ben Affleck retomará el papel de Christian Wolff, un peculiar contable con autismo que acaba siendo mucho más de lo que aparenta a simple visto. 'El contable 2' será la tercera colaboración del autor de 'Argo' con O'Connor, ya que también trabajó a sus órdenes en 'The Way Back', donde ofreció una de las mejores interpretaciones de su carrera.

También es obligado el retorno de Jon Bernthal como Braxton Wolff. Muy solicitado desde su breve paso por 'The Walking Dead', el actor también ha protagonizado recientemente la adaptación televisiva de 'American Gigolo'.

Queda en el aire si veremos en 'El contable 2' a algún actor más que participase en la primera entrega. Por ejemplo, el desenlace invitaba a pensar que se cerraba el arco argumental del personaje de Anna Kendrick, pero también abría la puerta como mínimo a que Alison Wright repita como Justine.

El director

Gavin O'Connor volverá a ocuparse de la puesta en escena de esta secuela, la primera de toda su carrera. Con anterioridad también firmó títulos como 'El milagro', 'Cuestión de honor' o 'Warrior', a mí juicio su mejor película con diferencia. Antes de 'El contable 2' es probable que se ocupe de 'Fast', un thriller de acción escrito por Taylor Sheridan ('Wind River').

El futuro de la saga

No hay nada confirmado al respecto, pero algo que quiso dejar claro O'Connor es que su plan para la franquicia es que tenga tres entregas. No ha concretado exactamente el motivo, pero si 'El contable 2' también tiene éxito, lo más probable es que la cosa no se quede ahí.