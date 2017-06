Ben Affleck quiere su franquicia de acción: 'El contable' tendrá secuela y podría ser la próxima 'John Wick'

No llegó a ser un bombazo, pero 'El contable' ('The Accountant') sí funcionó lo suficientemente bien en taquilla como para que ya entonces se empezase a hablar de una posible secuela. Sin embargo, el tiempo pasaba y no terminaba de concretarse, por lo que parecía que podía acabar quedándose en nada. Eso ha cambiado, pues Warner ya ha puesto en marcha oficialmente para que una segunda entrega salga adelante con los mismos principales implicados en la primera.

En concreto, la compañía ya está negociando con Bill Dubuque, guionista de la primera entrega -y también de 'El juez' ('The Judge')-, Gavin O'Connor, su director, y Ben Affleck, el gran protagonista de la función, para que vuelvan a asumir esas mismas posiciones. Eso quiere decir que aún habrá que esperar lo suyo, que un libreto no se escribe en una semana -aunque el de algunas películas parezca escrito en un fin de semana de borrachera- y además el actor tiene que rodar antes 'The Batman'.

También parece ser que quieren volver a contar con Jon Bernthal, algo lógico teniendo en cuenta lo que sucedía con su personaje en el tramo final de la primera parte, pero quieren perfilar los detalles de la historia antes de entablar conversaciones con el Punisher de Netflix. La que parece probable que no volverá es Anna Kendrick, a quien a finales de año volveremos a ver liderando a Las Bellas en 'Dando la nota 3' ('Pitch Perfect 3').

Por mi parte, no quedé demasiado satisfecho con 'El contable', ya que quería ser más de lo que estaba destinada a ser y el resultado era bastante fallido. Con todo, tengo curiosidad por ver lo que pueda salir de esta segunda entrega. Por cierto, el anuncio de su futura existencia ha llevado a algunos cinéfilos a bromear sobre su posible título en twitter. Os dejo con algunas de sus propuestas:

THE ACCOUNTANT 2 is in the works. I just hope the storyline’s not too...

(•_•)

( •_•)>⌐■-■

(⌐■_■)

...taxing.https://t.co/68euQkp7kB — Matt Singer (@mattsinger) June 26, 2017

The Accountant 2: More Numbers

The Accountant 2: Next Page

The Accountant 2: The Secret Ledger

The Accountant: No. 2 Pencil



so many options — Chris Jancelewicz (@CJancelewicz) June 26, 2017

The Accountant: First Blood Part II

Ben Affleck's back... to Balance the Books.. — Ryan Lambie (@ryanlambie) June 26, 2017

The Accountant 2: EXXcel — Max Weiss (@maxthegirl) June 26, 2017

The Accountant 2: Off the Books? https://t.co/ZKNtHPxoUR — James Oliphant (@jamesoliphant) June 26, 2017

THE ACCOUNTANT 2: ACCOUNTS RECEIVABLE https://t.co/JNmEng3na7 — Whitney McIntosh (@WhitneyM02) June 26, 2017

