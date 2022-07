'Fargo': todo lo que sabemos de la temporada 5 de la excelsa antología criminal

Cada temporada es un acontecimiento. O al menos para los que nos guste el buen drama criminal que cada vez nos entrega Noah Hawley con 'Fargo', la excelsa serie antológica basada en la película homónima de los hermanos Coen.

Con una temporada 5 anunciada, vamos a repasar todo lo que sabemos de los próximos episodios de la serie, que veremos en Movistar Plus+.

Los detalles de trama de esta temporada siguen bajo secreto. Solo nos han dado un par de pistas. Conservando la tradición de saltar entre épocas contemporáneas y otras algo más pretéritas (2006, 1979, 2010 y 1950 respectivamente), esta quinta entrega transcurrirá en 2019 en los ya familiares paisajes del norte del medio oeste estadounidense.

Por otro lado, la breve línea de sinopsis con la que se anunció esta temporada reza: «¿cuándo un secuestro no es un secuestro y qué pasa si tu mujer no es tuya?». Esta línea recuerda, quizá demasiado, a la película de los hermanos Coen.

Lo cual no causaría mayores problemas de no ser porque hay una subtrama de la temporada 1 que enlaza directamente con algo de la cinta de 1996, estableciéndola como canon en el universo de la serie. Pero más allá de esto, de momento todo son especulaciones.

Sí que sabemos quién estará en esta quinta entrega de 'Fargo' y, siguiendo la tradición, tenemos un reparto bastante llamativo (aunque quizás no tanto como en las pasadas entregas).

Jon Hamm ('Mad Men') como Roy; Juno Temple ('Ted Lasso') como Dot y Jennifer Jason Leigh ('Los odiosos ocho') como Lorraine conforman el elenco principal de la historia. Lamentablemente, las características de sus personajes no han trascendido.

This is a true story: Fargo will return for a fifth installment. pic.twitter.com/Qq7q3jPaOU