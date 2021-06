'Lucifer': todo lo que sabemos de la temporada 6 y final de la serie de Netflix con Tom Ellis

El futuro de 'Lucifer' ha estado en el aire en más de una ocasión, primero por su cancelación en Fox y posterior resurrección en Netflix, y más tarde por las dudas sobre si Tom Ellis quería seguir a bordo o sobre cuándo llegaría a su final. De hecho, inicialmente estaba previsto que acabase en su quinta temporada, pero finalmente será en la sexta cuando haya que decirle adiós. A continuación encontraréis todo lo que sabemos hasta ahora sobre la tanda final de episodios de la serie.

La gran duda que tendrá que resolver la sexta temporada de 'Lucifer' es ver si el protagonista logrará volver del Cielo a la Tierra. Y es que tras la muerte de Chloe en sus brazos, Lucifer logra subir al cielo sin morir al estar en posesión del anillo de Lilith. Una vez allí, Lucifer entrega el anillo a Chloe antes de que pierda sus poderes y le dice que la quiere. De esta forma, ella recupera la vida en la Tierra.

Tengamos en cuenta que Lucifer se ha convertido en Dios, lo cual seguro que le trae problemas añadidos a la hora de reencontrarse con su amada, ya que algo que se ha comentado es que se explorará su romance desde una óptica celestial. Los showrunners de la serie ya comentaron que simplemente se limitaron a cortar escenas que transcurrían después de esto al saberse que la quinta temporada no sería la última de la serie.

Como no podía ser de otra manera, Tom Ellis repetirá una vez más dando vida a Lucifer, estando confirmados también los regresos de Lauren German como Chloe, Lesley-Ann Brandt como Maze, Rachael Harris como Linda Martin, Aimee Garcia como Ella Lopez, DB Woodside, que también dirigirá uno de los episodios, como Amenadiel Scarlett Estevez como Trixie Espinoza, Kevin Alejandro como Dan Espinoza (aunque su participación en la temporada final será reducida tras lo sucedido en la quinta) y Scott Porter como Carol Corbett.

Entre los fichajes para esta última temporada de 'Lucifer' está ya anunciada la participación de Merrin Dungey como Sonya, un personaje que forma parte de la trama de Amenadiel, Brianna Hildebrand dará vida al ángel Rory, Chris Coy dará vida a Alan, Rob Zabrecky a Horace Goldfinger, y Mandy June Turpin se transformará en la Doctora Jessica LaMotte.

Además, Joe Henderson y Ildy Modrovich seguirán ejerciendo como showrunners de 'Lucifer' para la última tanda de episodios de la serie.

Por el momento ni siquiera tenemos imagen alguna de la sexta temporada, así que habrá que esperar hasta que podamos ver un tráiler.

Netflix no se ha pronunciado por el momento sobre cuándo veremos los últimos 10 episodios de la serie (seis menos que la quinta, pero los mismos que la cuarta). Sí se sabe ya que el rodaje finalizó este pasado mes de marzo, así que no conviene descartar que podamos verlo antes de que 2021 llegue a su fin. Eso sí, tampoco os sorprenda que la plataforma decide dividir su lanzamiento en dos tandas, siguiendo de esta forma el mismo modelo ya anunciado para la despedida de 'La casa de papel'.

Due to the pandemic, #Lucifer Season 6 has had its share of scheduling changes, and sadly I’ll miss working w/ S5 finale director Karen Gaviola. But I am SUPER EXCITED to announce our new director for 609... @kevinmalejandro!



Team #SpoilerAlert together again!!! pic.twitter.com/7xTlhk0QKT