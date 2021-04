'Outlander', todo lo que sabemos sobre la temporada 6 de la serie con Sam Heughan y Caitriona Balfe

'Outlander' es una de las muchas series que se han visto impactadas por la pandemia de coronavirus. En condiciones normales, lo más probable es que ya hubiésemos empezado a ver su sexta temporada, pero lo cierto es que todavía tendremos que esperar lo suyo para poder hacerlo. A continuación encontraréis todo lo que sabe de la nueva entrega de esta serie de Starz.

La sexta temporada de 'Outlander' tomará como base la novela 'Viento y ceniza' de Diana Gabaldon, pero no será una adaptación literal del material de base. A priori, uno de los aspectos más esperados es ver cómo afectará realmente a Claire el hecho de haber sido apalizada y violada por un grupo de hombres antes de ser rescatada por Jamie. Ella mismo dijo que no podía dejar que eso la marcase, pero obviamente tendrá algún tipo de efecto en su forma de ser.

Además, estos nuevos episodios de la serie tendrán que profundizar más en otras tramas abiertas como el hecho de que Brianna descubriera que la persona que intentó agredirla sexualmente sigue con vida y quizá todavía esté intentando dar con ella. Ya está confirmado que serán 12 nuevos episodios, los mismos que tuvo la quinta.

Además, merece la pena señalar que Matthew B. Roberts, productor ejecutivo de 'Outlander', ha querido dejar claro que esta sexta temporada seguirá contando con muchas escenas íntimas, ya que "no quería que el equipo tuviese que cambiar la historia por el coronavirus".

Jessica Reynolds, Alexander Vlahos y Mark Lewis Jones son las principales adiciones al reparto de 'Outlander' en su sexta temporada, estando a su vez confirmados los regresos de Caitriona Balfe como Claire Randall Fraser, Sam Heughan como Jamie Fraser, Richard Rankin como Roger Wakefield o Sophie Skelton como Brianna Randall

We’re BACK!!@Outlander_STARZ Season 6 shooting!

Feel very fortunate to be working right now, production are ensuring everyone is safe and protected. Now just need to deal with the snow....

⛄️ 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 pic.twitter.com/akKKUAz3Ik