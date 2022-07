'Scream 6': todo lo que sabemos sobre la nueva secuela de la terrorífica saga de Ghostface

Los buenos resultados de 'Scream (2022)' en taquilla han sido la garantía que se necesitaba para darle luz verde a 'Scream 6'. Desde que se confirmara hace ya unos meses, se han ido revelando nuevas incorporaciones (y ausencias) sobre esta secuela que dará continuidad a la saga creada por Wes Craven.

Puede haber spoilers de la saga 'Scream'

La cinta será una continuación de los hechos sucedidos en la quinta parte, por lo que veremos qué fue de la vida de los supervivientes de la última película. De momento no se sabe mucho más aparte de que el grupo se traslada a Nueva York para alejarse de Woodsboro (aunque no es difícil imaginar que, por mucho que huyan, Ghostface volverá de una manera u otra).

Por un lado, repetirá todo el reparto joven que sobrevivió a los hechos de la anterior: Jenna Ortega, Melissa Barrera, Jasmin Savoy Brown y Malcolm Gooding. De los personajes clásicos de la saga, únicamente aparecerá Courteney Cox, ya que Neve Campbell confirmó haber rechazado salir en esta sexta entrega.

En cuanto a nuevas incorporaciones, se sabe que Hayden Panettiere volverá como Kirby Reed. También estarán dentro Dermot Mulroney ('Shameless'), Henry Czerny ('Noche de bodas'), Jack Campion ('Avatar: el sentido del agua'), Devyn Nekoda ('Degrassi'), Josh Segarra ('Arrow') y Liana Liberato ('Si decido quedarme').

Los últimos en incorporarse han sido Tony Revolori ('Spiderman Homecoming') y Samara Weaving ('Noche de bodas').

Repiten lo directores de la anterior entrega, Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, así como James Vanderbilt y Guy Busick a cargo del guión. En la producción estarán Paramount y Spyglass, destacando la figura de Kevin Williamson (guionista de las películas originales) y David Villella (tercer integrante de Radio Silence, la productora de los directores).

El rodaje de la película ya está en marcha y se han compartido algunas fotos del set de rodaje, que se ambientará en Nueva York en invierno.

Some photos from the set of #scream6 have appeared. Word is it will be set in New York during the winter.



🎥🍿🔪🩸



(Photo credit: @oocgng)#Scream #movies #horror #Ghostface pic.twitter.com/9chbhNFJA2