"Si fuera un hombre, no me hubieran ofrecido esa cifra". Neve Campbell explica la razón por la que no estará en 'Scream 6'

Hace unos meses se anunció que 'Scream 6', la secuela de esta nueva etapa sin Wes Craven de la terrorífica franquicia, no contaría con Neve Campbell en el papel de la protagonista Sidney Prescott. En declaraciones recientes, la actriz ha puntualizado que considera que la oferta habría sido diferente si se tratase de un hombre.

Ya en su momento, Neve Campbell declaró que la oferta que recibió por participar en la sexta entrega de la saga "no se ajustaba al valor que aportaba a la franquicia" y decidió rechazarla. Más adelante, Campbell ha añadido que no cree que hubiera sido tan baja de haber sido un hombre:

Honestamente, no creo que si fuera un hombre que hubiera hecho cinco entregas en una franquicia blockbuster durante 25 años, me hubieran ofrecido esa cifra. En mi interior sabía que, simplemente, no podía aceptarlo. No podría ir al set sintiéndome así, infravalorada, y sintiendo la injusticia (o la falta de justicia) de esto.