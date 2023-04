El western de Pedro Almodóvar con Ethan Hawke y Pedro Pascal se estrenará en Cannes, y ya podemos ver sus primeras imágenes

El pasado verano de 2022 os contamos que Pedro Almodóvar había decidido seguir apostando por el inglés como idioma principal para sus nuevos proyectos, ya que después de 'La voz humana' y 'Manual para mujeres de la limpieza' —este último sin director actualmente—, se pondría manos a la obra con el cortometraje que supondría su toma de contacto con el western.

Camino a Francia

Este se titularía 'Extraña forma de vida' —'Strange Way of Life'—, estaría protagonizado nada menos que por Ethan Hawke y Pedro Pascal, y según afirmó el cineasta manchego, sería su "respuesta a Brokeback Mountain". Pues bien, el corto no sólo se ha materializado, sino que se verá por primera vez en las salas del Festival de Cannes —aunque no abrirá el certamen como se había rumoreado antes de que Thierry Frémaux lo desmintiese—.

La proyección de 'Extraña forma de vida', cuyo título, en palabras de Almodóvar "alude al famoso fado de Amalia Rodrigues, cuya letra sugiere que no hay forma de vida más extraña que la que se vive dando la espalda a tus propios deseos", estará seguida de una conversación con el cineasta y su equipo; que ha estado compuesto, entre otros, por el productor Agustín Almodóvar o el compositor Alberto Iglesias, colaboradores habituales.

Junto a Hawke y Pascal estarán intérpretes como Pedro Casablanc, Manu Ríos, George Steane, José Condesa o Sara Sálamo; quienes compartirán pantallas con las estrellas de otros largometrajes confirmados por el Festival como 'Killers of the Flower Moon' de Martin Scorsese e 'Indiana Jones y el Dial del Destino'. En la variedad está el gusto.

Por el momento, además de con la imagen inédita hasta el momento que corona este artículo, os dejo con la sinopsis y el póster de 'Extraña forma de vida':

"Un hombre cruza a caballo el desierto que le separa de Bitter Creek. Viene a visitar al Sheriff Jake. Veinticinco años antes, ambos -el sheriff y Silva, el ranchero que cabalga a su encuentro- trabajaron juntos como pistoleros a sueldo. Silva viene con el pretexto de reencontrarse con su amigo de juventud, y en efecto celebran su encuentro, pero a la mañana siguiente el sheriff Jake le dice que la razón de su viaje no es el recuerdo de su vieja amistad".

