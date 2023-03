Apple pone fecha de estreno a 'Killers of the Flower Moon': la nueva película de Martin Scorsese y Leonardo DiCaprio llegará este mismo 2023

Hace un par de semanas os contaba, no con poco pesar, que 'The Devil in the White City' se había reafirmado como un proyecto maldito después de que Hulu la descartase, quedándose nuevamente en el limbo. Pero tranquilo, porque si eres un devoto del maestro Martin Scorsese, traigo buenas noticias: su nueva película ya tiene fecha de estreno en cines antes de su llegada al streaming.

Asesinatos con fecha

Según ha trascendido, Apple, en colaboración con Paramount Pictures, han adjudicado a 'Killers of the Flower Moon' el 6 de octubre de este mismo 2023 para un lanzamiento limitado en salas estadounidenses y el 20 de octubre para un lanzamiento en todo el mundo. Queda por saber cuándo desembarcará en el catálogo de AppleTV+.

El proyecto, que arrancó su rodaje en mayo de 2021 —más de un año después de lo previsto—, fue rescatado por la compañía de la manzana después de que en Paramount reinase el miedo ante el alto coste de la producción. Por suerte, esta adaptación de la novela de David Grann ‘Los asesinos de la luna: Petróleo, dinero, homicidio y la creación del FBI’, terminará siendo una realidad en unos meses.

Leonardo DiCaprio, Jesse Plemons, Barry Corbin, Brendan Fraser, Robert De Niro o John Lithgow son algunos de los nombres que figuran en un reparto espectacular y que se encargarán de dar forma a un thriller en clave de western ambientado en la Oklahoma de los años 20, cuando miembros de la Nación Osage comienzan a ser asesinados después del descubrimiento de un yacimiento de petróleo.

