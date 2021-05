'Killers of the Flower Moon': primer vistazo a la nueva película de Martin Scorsese, que celebra el inicio de su rodaje

Después de una fase de preproducción que ha parecido interminable, y que ha traído bajo el brazo la venta del proyecto, sustanciales reescrituras e, incluso, cambios en el reparto de papeles, 'Killers of the Flower Moon', lo nuevo del maestro Martin Scorsese, ha arrancado oficialmente su producción —que estaba fechada originalmente en marzo de 2020—.

Tras más de un año de espera debido a la pandemia de Coronavirus, el largometraje comenzó a rodarse el pasado 19 de abril. Para celebrarlo, el equipo nos ha permitido echar un primer vistazo al western con una imagen en la que podemos ver a Leonardo DiCaprio y Lily Gladstone dando vida a Ernest y Mollie Burkhart.

Junto a la instantánea, Martin Scorsese ha publicado un comunicado en el que celebra haberse puesto manos a la obra, y en el que efectúa los agradecimientos de rigor mientras deja entrever un gran compromiso con el pueblo y cultura Osage y su adecuada representación en pantalla.

"Estamos entusiasmados de empezar al fin la producción de 'Killers of the Flower Moon' en Oklahoma. Poder contar esta historia en la tierra en la que ocurrió es tremendamente importante y determinante para poder representar con precisión la época y su gente. Estamos agradecidos a Apple, a la Oklahoma Film and Music Office y a The Osage Nation, especialmente a todos nuestros consejeros y asesores culturales Osage, mientras nos preparamos para este rodaje. Nos emociona empezar a trabajar con nuestro equipo local para dar vida a esta historia en pantalla e inmortalizar una época de la historia americana que no debe ser olvidada".

Por el momento, 'Killers of the Flower Moon', cuyo reparto completan nombres como los de Robert DeNiro, Jesse Plemons, Scott Shepherd, Pat Healy, Tantoo Cardinal, Michael Abbott Jr. o Gary Basaraba, no tiene fecha de estreno; pero estaremos muy atentos a cualquier novedad al respecto sobre uno de los títulos más importantes que se vislumbran en el horizonte.