'Killers of the Flower Moon': Jesse Plemons sustituirá a Leonardo DiCaprio como el protagonista de lo nuevo de Martin Scorsese

Aunque aún se encuentra en fase de pre-producción y ni tan siquiera tiene fecha de estreno aproximada, no cabe duda de que 'Killers of the Flower Moon' es, probablemente, el largometraje que espero con más ansia de cara a los próximos cursos cinematográficos. Una sensación que ha aumentado aún más si cabe tras conocer el gran cambio que acaba de sufrir su reparto principal y, sobre todo, los motivos que han conducido a él.

Según cuenta The Hollywood Reporter, Jesse Plemons será el encargado interpretar al personaje que, hasta el momento, estaba adjudicado a Leonardo DiCaprio; un movimiento que ha sido consecuencia directa del lavado de cara a nivel creativo que ha experimentado la cinta de Martin Scorsese tras su adquisición por parte de Apple.

DiCaprio pasa a la categoría de secundario

El año pasado trascendió la noticia de que el guión de 'Killers of the Flower Moon' había sido sometido a una revisión lo suficientemente profunda como para inquietar a los ejecutivos de Paramount, que optaron por vender el proyecto ante la perspectiva de que las alteraciones respecto a la versión anterior convertían al filme en un producto mucho menos "comercial".

Cuando la adaptación de la novela de David Grann estaba en desarrollo en Paramount, la idea era que Leonardo DiCaprio diese vida al héroe de la función. No obstante, el actor presionó para que su papel cambiase del de Tom White al de Ernest Buckhart, sobrino del antagonista de la historia, que interpretará Robert De Niro. Tras los reajustes de Scorsese y DiCaprio, el estudio, reticente, impulsó al manager de este último a poner en venta la producción.

Finalmente, será Plemons quien se calce las botas del agente del FBI encargado de investigar los asesinatos sobre los que gira un relato que debería haberse comenzado a filmar este en marzo, pero que empezará a hacerlo finalmente el próximo mes de mayo; lapso de tiempo durante el cual, según el guionista Eric Roth, se continuarán haciendo reescrituras.